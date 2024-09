Piotr Salak kontrargumentował, przypominając, że śledztwo w sprawie państwowej agencji rozpoczęło się jeszcze za czasów rządów PiS.

Śledztwo dzieli się na dwie fazy - jedna faza to "In rem", "w sprawie"; nie przeciwko konkretnej osobie i ta druga faza, która może się zmaterializować, (...) to faza "In personam", czyli przeciwko konkretnej osobie. (...) Wtedy (za czasów rządów PiS - red.) były prowadzone czynności "In rem" (...), a teraz sprawa po tych kilku miesiącach przeszła w tę fazę, gdzie są już wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów - tłumaczył poseł PiS.

Dlatego ta różnica jest zasadnicza, patrząc z profesjonalnego punktu widzenia - dodał.

Zbigniew Bogucki / Albert Zawada / PAP

Donald Tusk wzywa Mateusza Morawieckiego

Donald Tusk wezwał Mateusza Morawieckiego, żeby pomógł w wyjaśnieniu sprawy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Czy były premier powinien pofatygować się do prokuratury, żeby porozmawiać na ten temat?

Myślę, że Donald Tusk jest ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek, tym bardziej pana premiera Mateusza Morawieckiego, do czegokolwiek wzywać - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki.

Myślę, że on (Donald Tusk - red.) powinien stanąć przed swoimi wyborcami, Polakami, obywatelami i powiedzieć, dlaczego tak wiele razy w swojej najnowszej historii kłamał. Dlaczego nie wypełnia obietnic wyborczych, dlaczego brutalnie łamie prawo, dlaczego są naciski polityczne na Państwową Komisję Wyborczą itd., itd. - mówił polityk.

Co powstrzymuje Morawieckiego, który nadzorował RARS, żeby wyjaśnić tę sprawę? - pytał Piotr Salak.

Dzisiaj, jak rozumiem, pan premier Mateusz Morawiecki nie jest w tej sprawie osobą, co do której są kierowane jakieś wezwania. (...) Zakładam, że jeżeli będą wezwania w tej sprawie, to wezwanie trafi do premiera Mateusza Morawieckiego, to pan premier na to wezwanie po prostu odpowie - powiedział Bogucki.

"Polityczna hucpa i ciosy poniżej pasa" - tym jest zdaniem polityka PiS obecne zachowanie Tuska.

Zbigniew Bogucki nie chciał jasno zadeklarować, że chce być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, a takie przypuszczenia pojawiają się wśród obserwatorów sceny politycznej.

To nie jest kwestia ani mojej woli (...) jestem ostatnią osobą, która będzie wyrywała się przed szereg i mówiła: Chcę być kandydatem na prezydenta - powiedział polityk w rozmowie z Piotrem Salakiem.