Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Adam Jarubas - były europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy przede wszystkim o stanie koalicji jego ugrupowania z Polską 2050 po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Adam Jarubas / Piotr Polak / PAP

W programie padną pytania o stan koalicji PSL z Polską 2050 po wyborach europejskich. Czy ten projekt ma jeszcze sens? Co zawiodło w kampanii wyborczej, że Trzecia Droga do Parlamentu Europejskiego wyśle jedynie trzech europosłów? Jak wynik wyborów wpłynie na dynamikę relacji w koalicji rządowej? Te i inne pytania usłyszy Adam Jarubas.

