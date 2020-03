Po moim artykule w którym zauważyłam, że Polska do tej pory nie uruchomiła unijnego mechanizmu ochrony cywilnej dzięki któremu Polacy, którzy utknęli poza granicami UE mogliby za darmo wrócić do ojczyzny, otrzymałam stanowisko Warszawy od polskiego dyplomaty. Stanowisko dalece nieprzekonywujące. I coraz bardziej zastanawiam się co stoi za takim uporem, żeby nie poprosić o unijną pomoc tylko promować jedną akcję #Lotdodomu. Czy nie można Polaków repatriować oboma sposobami ? Byłoby to na pewno korzystniejsze dla Polaków czekających na repatriację. Tym bardziej, że ten unijny - nic polskich obywateli by nie kosztował.

