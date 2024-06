Maków Podhalański w sobotę jest żółto-niebieski. Spotkacie nas tam do godziny 19:00 w ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM!

Dziś akcja Twoje fajne miasto w RMF FM jest w Makowie Podhalańskim / Jacek Skóra / RMF FM

Dziś za sprawą mobilnego studia RMF FM w Makowie Podhalańskim pojawią się energetyczne, żółto-niebieskie barwy. Będzie można poczuć przytulić się do pluszowych serduszek, zobaczyć, jak na żywo powstają Fakty RMF FM, a także zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego czy porozmawiać z naszymi reporterami.

Od fotobudki, przez muzykę, gry, zabawy, po strefę chillout - każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteście mieszkańcami, czy planujecie weekendowy wypad - w Makowie Podhalańskim zawsze znajdziecie coś dla siebie.Zapraszamy Was do naszego mobilnego studia na rynku w Makowie Podhalańskim - spotkacie nas tam do godz. 19:00.

W Makowie Podhalańskim zjawili się także najlepsi kierowcy, którzy rywalizują w trzeciej rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw Polski - od 6 do 8 czerwca odbywa się Valvoline Rajd Małopolski 2024 .

Gdzie byliśmy w tym roku?

W ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM w tym roku odwiedziliśmy - jak do tej pory - Skierniewice, Bytom i Rawicz. Więcej o tym, jak było w Skierniewicach, znajdziecie TUTAJ. Nagrania wideo, audio i zdjęcia z Bytomia znajdziecie TUTAJ.