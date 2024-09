Ośmiu polskich skoczków narciarskich, ale bez Piotra Żyły, wystąpi w zawodach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w dniach 14-15 września w Wiśle - poinformował w sobotę Polski Związek Narciarski (PZN). W składzie znalazł się natomiast Kamil Stoch.

Piotr Żyła i Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Poza Kamilem Stochem, przed polską publicznością zaprezentują się także Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek, Maciej Kot oraz Adam Niżnik.

Żyła wciąż dochodzi do siebie po zabiegu kontuzjowanego kolana, który wykluczył go z rywalizacji na kilka tygodni. Według PZN, uraz nie jest poważny, a operacja ma pozwolić skoczkowi komfortowo przygotować się do rywalizacji na śniegu.

Pierwotnie zawody panów i pań w skokach na igelicie w Wiśle miały się odbyć w dniach 17-18 sierpnia (16 sierpnia kwalifikacje). Jednak na kilka dni przed tym terminem - po intensywnych opadach deszczu - obsunęła się ziemia na przeciwstoku, co uniemożliwiło przeprowadzenie zawodów w planowanym terminie. Nowy wyznaczono na 14-15 września (oraz 13 września kwalifikacje do sobotnich zawodów), jednak odbędą się wówczas jedynie zmagania panów z powodu niewystarczającej liczby zgłoszonych reprezentacji do konkursu kobiet.

Tegoroczny cykl GP na igelicie składa się z 10 zawodów: dwa pierwsze odbyły się w sierpniu w Courchevel, dwa kolejne 14 i 15 września przed polską publicznością w Wiśle, 21 i 22 września w rumuńskim Rasnovie, tydzień później w austriackim Hinzenbach, a finał zaplanowano 5-6 października w niemieckim Klingenthal, gdzie jeden z konkursów odbędzie się w formule miksta.