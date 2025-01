Bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów w nowym formacie uzyskały drużyny Liverpoolu, Barcelony, Arsenalu, Interu, Atletico, Bayeru Leverkusen, Lille i Aston Villi. W barażach wystąpią m.in. PSG, Bayern Monachium i Real Madryt. Niewiele brakowało, by z turniejem pożegnała się ekipa Manchesteru City. Drużyna Pepa Guardioli przegrywała u siebie do przerwy z Club Brugge Michała Skórasia.

Brest vs Real Madryt / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA Manchester City pokonał przed własną publicznością Club Brugge Michała Skórasia 3:1 w ostatniej kolejce fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów i awansował do barażu o 1/8 finału. Zmierzy się w nim z Bayernem Monachium lub Realem Madryt. Pierwsze miejsce w tabeli zajął Liverpool. W rozgrywkach toczonych od tego sezonu w nowym formacie wszystkie 36 drużyn sklasyfikowanych jest w jednej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, te z lokat 9-24 kwalifikują się do baraży o tę rundę, a reszta odpada. The Citizens" zakończyli fazę zasadniczą na 22. pozycji, a to oznacza, że trafią na jedną z ekip z miejsc 11-12. Na tych uplasowały się, odpowiednio, Bayern Monachium i Real Madryt. Pary barażowe wyłoni piątkowe losowanie. Na czele tabeli utrzymał się Liverpool, który wygrał poprzednie siedem spotkań, a w środę w częściowo rezerwowym składzie uległ w Holandii PSV Eindhoven 2:3. Druga jest Barcelona, która - z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w wyjściowym składzie - zremisowała przed własną publicznością z Atalantą Bergamo 2:2. W spotkaniu Aston Villi z Celtikiem (4:2) kontuzji doznał Matty Cash, który musiał opuścić boisku w 30. minucie. Klub z Birmingham zajął ósme miejsce w tabeli. Bezpośredni awans do 1/8 finału, obok Liverpoolu, Barcelony i Aston Villi, wywalczyły także: Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen i Lille. Tuż za nimi znalazły się Atalanta oraz Borussia Dortmund (z rezerwowym bramkarzem Marcelem Lotką), które w barażu trafią na Club Brugge lub Sporting Lizbona. Z rozgrywkami pożegnały się m.in. Bologna Łukasza Skorupskiego, FC Salzburg Kamila Piątkowskiego, Young Boys Berno Łukasza Łakomego, a także - dość niespodziewanie - czołowe niemieckie zespoły: wicemistrz kraju VfB Stuttgart oraz obecnie piąty w tabeli Bundesligi RB Lipsk. Zobacz również: Projekt Warszawa lepszy od Berlin Recycling Volleys

26-letni hokeista nie żyje. Przegrał walkę z nowotworem

Siatkarze z Zawiercia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Mistrz olimpijski znów stał się ofiarą poczty. Stracił kilka tysięcy euro