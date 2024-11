Polscy piłkarze, trzy dni po porażce w Porto z Portugalią 1:5, podejmą o godz. 20.45 w Warszawie Szkocję na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów. Do zajęcia trzeciej lokaty, oznaczającej baraż o utrzymanie w najwyższej dywizji, wystarczy im remis, ale stawką jest też odzyskanie zaufania kibiców. Wiemy, w jakim składzie Biało-Czerwoni rozpoczną to spotkanie. W bramce pojawi się Łukasz Skorupski, a w ataku Adama Buksa i Karol Świderski. Wynik tego spotkania będzie można śledzić na RMF24.pl.

Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Ostatnie dni były bardzo nieudane dla kadry Michała Probierza. Początkiem kłopotów okazała się nieobecność kapitana zespołu Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu, tłumaczona urazem pleców.

Biało-Czerwoni do piątkowego meczu przygotowywali się na miejscu. Dłuższy pobyt w Porto tłumaczono m.in. lepszym stanem boisk oraz chęcią uniknięcia problemów zdrowotnych z uwagi na pogodę, jaka panuje w listopadzie w Polsce.

Okazało się jednak, że nawet dobre warunki przygotowań nie są gwarancją, że wszelkie kłopoty, także organizacyjne i sportowe, ominą reprezentację.

Ankieta Jaki będzie wynik meczu Polska - Szkocja? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaki będzie wynik meczu Polska - Szkocja? Wygra Polska 32% Będzie remis 17% Wygra Szkocja 51%

głosów: 357

Z kadry Probierza wypadali kolejni piłkarze. W Porto - oprócz Lewandowskiego - nie mogli zagrać m.in. Przemysław Frankowski i Sebastian Szymański, a w trakcie meczu kontuzji doznali Bartosz Bereszyński i Jan Bednarek.

Pierwsza połowa meczu z Portugalią wyglądała jeszcze obiecująco w wykonaniu gości, lecz po przerwie ich gra całkowicie się rozsypała. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca Roberto Martineza zdobyli pięć bramek, z czego dwie słynny Cristiano Ronaldo (m.in. po uderzeniu przewrotką).

Biało-Czerwonym na pocieszenie pozostała honorowa bramka - przy stanie 0:5 - debiutanta Dominika Marczuka w 88. minucie.

Wystarczy remis...

Jak będzie dziś? W tabeli grupy A1 prowadzi Portugalia z 13 punktami. Druga jest Chorwacja z siedmioma, trzecia Polska, a czwarta Szkocja - oba zespoły z czterema punktami.

Do ćwierćfinałów Ligi Narodów (marzec 2025) awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup najwyższej dywizji. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie z jednym z wicemistrzów grup dywizji B, a ostatnia spadnie bezpośrednio na niższy szczebel.

Biało-Czerwoni, choć mają ogólnie znacznie gorszy bilans bramkowy od Szkotów, wyprzedzają ich w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów - zwyciężyli w Glasgow 3:2.

Drugiej pozycji podopieczni Probierza na pewno nie zajmą (gorszy bilans bezpośrednich meczów z Chorwatami), ale do utrzymania trzeciej, oznaczającej grę w marcowych barażach, wystarczy im remis.

Co ciekawe, Szkoci - chociaż są w najtrudniejszej sytuacji w grupie - mają szansę nawet na drugie miejsce. Ich bilans meczów z Chorwatami jest bowiem równy - 1:2 i 1:0. Muszą jednak liczyć nie tylko na pokonanie Polaków, ale również porażkę w poniedziałek ekipy z Bałkanów u siebie z Portugalią. Wtedy znaczenie będą mieć bramki.

Na kogo postawił dziś Probierz?

Wiemy już, w jakim składzie rozpoczną to spotkanie Biało-Czerwoni. Michał Probierz postawił m.in. na Karola Świderskiego, który w drugiej połowie meczu z Portugalią był szykowany do wejścia, ale okazało się, że nie może pojawić się na boisku, ponieważ... nie został wpisany do protokołu meczowego.

Skład Polski: Skorupski - Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior - Kamiński, Zieliński, Szymański, Moder, Zalewski - Buksa, Świderski.

Skład Szkocji: Craig Gordon - Anthony Ralston, John Souttar, Grant Hanley, Andy Robertson - Ben Doak, Billy Gilmour, Scott McTominay, Kenny McLean, John McGinn - Lyndon Dykes.