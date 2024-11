Na jedną kolejkę przed zakończeniem rywalizacji w grupie 1 najwyższej dywizji (A) kadra Probierza zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 4 punktów.

W meczu ze Szkocją w Warszawie gospodarze będą walczyć o uniknięcie bezpośredniej degradacji z najwyższej dywizji.

Nasze statystyki nie wyglądają dobrze, ale gramy z topowymi przeciwnikami. Wiemy, nad czym musimy pracować. Nie możemy wyłączać się na tyle minut w trakcie gry. I musimy wykorzystywać swoje szanse, bo nie da się wygrać meczu, jeśli marnuje się tyle sytuacji, ile stworzyliśmy w pierwszej połowie w Porto - powiedział Probierz podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Zieliński: Nie widzę w tym problemu, że zrobiłem sobie zdjęcie z Ronaldo

W niedzielnej konferencji prasowej brał też udział Piotr Zieliński. Polski pomocnik jest krytykowany za to, że po przegranym 1:5 meczu Ligi Narodów z Portugalią zrobił sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo.

Podeszliśmy, poprosiliśmy o zdjęcie i je zrobiliśmy. Nie widzę w tym żadnego problemu. Ronaldo jest dla mnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Miałem na to ochotę i tyle. Przegraliśmy, ale mam się schować w kącie? Nie uważam, żebym zrobił coś złego- powiedział Zieliński na konferencji prasowej.

Kapitan reprezentacji Polski odniósł się też do poniedziałkowego meczu ze Szkocją.

Chcemy pokazać naszą reakcję wygrywając ze Szkocją. Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie w dobrym stylu, zająć trzecie miejsce i utrzymać się w dywizji A - zadeklarował.

Dwaj pomocnicy reprezentacji Szkocji - Scott McTominay i Billy Gilmour grają w Napoli i rywalizują z Zielińskim w lidze włoskiej.

Billy i Scott to świetni zawodnicy. Bardzo dobrze wkomponowali się w Serie A. Przed samym zgrupowaniem mieliśmy okazję grać ze sobą. To dwóch kluczowych piłkarzy reprezentacji Szkocji. Trzeba na nich uważać. Są dobrze wyszkoleni technicznie, przy czym Scott ma też świetne warunki fizyczne i dobrze wchodzi w pole karne. Piłka go szuka i strzela dużo goli. Musimy być bardzo uważni, aby ich powstrzymać - zakończył kapitan reprezentacji Polski

Ćwierćfinały Ligi Narodów

Do ćwierćfinałów Ligi Narodów (marzec 2025) awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup najwyższej dywizji.

Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie z jednym z wicemistrzów grup dywizji B, a ostatnia spadnie bezpośrednio na niższy szczebel.

Biało-Czerwonym do zajęcia trzeciego miejsca wystarczy w poniedziałek remis, Szkoci muszą zwyciężyć.



Polska zagra ze Szkocją w poniedziałek o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.