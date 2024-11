W Giebułtowie pod Krakowem zakończyły się jubileuszowe, 25. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 medyków z całego kraju.

/ Materiały prasowe

25. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie, które odbywały się w weekend pod Krakowem, zgromadziły ponad 120 pasjonatów tej dyscypliny wśród medyków.

To wyjątkowe wydarzenie stało się nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do integracji oraz wymiany doświadczeń zawodowych i osobistych pomiędzy lekarzami z całej Polski.

Jak mówi sędzia główny zawodów Filip Stypa, medycy okazali się znakomitymi tenisistami.

Zawodnicy rywalizowali na najwyższym poziomie, prezentując znakomitą technikę i pełne zaangażowanie, mimo że tenis wśród lekarzy to przede wszystkim pasja, a nie zawód. Podkreślę, że sędziowałem turnieje różnych grup zawodowych i lekarze grają najlepiej- powiedział sędzia Stypa.

Mistrzostwa zostały rozegrane w różnych kategoriach, zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej oraz mieszanej.

W turnieju wzięli udział lekarze różnych specjalizacji, którzy poza pracą w szpitalach i klinikach, prywatnych gabinetach, potrafią znaleźć czas na uprawianie sportu.

Najstarszy zawodnik Józef Safian, pediatra z Zielonej Góry, ma 80 lat, jest wielokrotnym mistrzem Polski i świata, zaprezentował znakomitą formę.

Ten turniej to dowód na to, jak ważna jest równowaga między pracą zawodową a aktywnością fizyczną, która pozwala lekarzom na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, niezbędnej w ich codziennej pracy - mówi Marcin Mikos, prezes Fundacji Zdrowia Publicznego, współorganizator 25. Halowych Mistrzostw w Tenisie Lekarzy.

Zwycięzcy turnieju: Marcin Pokrzywnicki - Zabrze, Kamil Cyganiuk - Olsztyn, Marcin Krywiak -Wrocław, Artur Perecz - Zielona Góra, Piotr Gomuła - Kraków, Dariusz Gajecki- Strzegom, Jerzy Glabisz - Poznań, Zdzisław Hrynkiewicz - Białystok, Wojciech Pieczkowski - Poznań open, Agnieszka Widziszowska - Chorzów, Anna Śliwińska - Warszawa, Małgorzata Pawelec Wojtalik - Poznań, Olesja Szpak - Grodzisk Wielkopolski.

W lipcu 2025 r. Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy organizuje Mistrzostwa Świata w Gdyni. Spośród 300 uczestników swój udział zapowiadają lekarze z Japonii, Kanady, Peru, Argentyny, Indii i Indonezji.