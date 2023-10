Nicola Zalewski jest kolejnym piłkarzem, który mógł wbrew przepisom obstawiać mecze u bukmacherów - poinformowała agencja ANSA, powołując się na zeznanie Fabrizio Corony. Ten sam świadek doniósł wcześniej na trzech innych zawodników, przeciwko którym toczy się śledztwo.

Nicola Zalewski / Domenico Cippitelli/IPA Sport / / PAP/PA

W myśl obowiązujących we Włoszech hazard nie jest dla piłkarzy zabroniony, ale nie wolno im obstawiać wyników meczów.

Corona, były "paparazzo", obecnie przebywający w więzieniu m.in. za przekręty finansowe, zaczął donosić na piłkarzy, którzy jego zdaniem złamali ten zakaz. Jako pierwszego wymienił Nicolo Fagiolego z Juventusu Turyn, a później wskazał także Nicolo Zaniolo z Aston Villi (wypożyczony z Galatasaray Stambuł) oraz Sandro Tonalego z Newcastle United. Zakłady cała trójka miała robić w serwisie internetowym, który nie prowadzi działalności legalnie.

W piątek rano Corona zapowiedział, że w ciągu kilku godzin poda nazwisko kolejnego zawodnika, który miał być uwikłany w proceder, i wymienił właśnie Polaka.

21-letni Zalewski jest zawodnikiem AS Roma, który w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach włoskiej ekstraklasy, ale ani razu od 24 września.

Ostatnio był regularnie powoływany do reprezentacji Polski, jednak nowy selekcjoner Michał Probierz nie znalazł dla niego miejsca w kadrze na październikowe mecze z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (w niedzielę w Warszawie).

Zamiast tego Zalewski trafił do reprezentacji U-21, która w czwartek zremisowała w Koszycach ze Słowacją 2:2 w spotkaniu towarzyskim.

Tonali i Zaniolo opuścili zgrupowanie

Zaniolo i Tonali byli powołani do kadry Włoch na październikowe mecze, ale w czwartek, po przesłuchaniu przez policję, zostali zwolnieni do swoich klubów. W oświadczeniu Włoska Federacja Piłkarska poinformowała, że "nie są w stanie" wykonywać swoich obowiązków.

Obu piłkarzom, a także Fagiolemu, skonfiskowano telefony komórkowe i tablety.

Jak relacjonuje dziennik "La Repubblica", obaj zawodnicy przyznali, że uprawiali hazard, ale zapewnili, że nigdy nie obstawili wyniku jakiegokolwiek meczu piłkarskiego. Mieli jedynie grać w pokera i blackjacka.

Według włoskich mediów było od 10 do kilkunastu piłkarzy uwikłanych w ten proceder. Za nielegalne obstawianie grozi im co najmniej trzyletnia dyskwalifikacja oraz grzywna w wysokości 25 tysięcy euro.

Fagioli - donoszą lokalne media we Włoszech - może mieć zredukowaną karę, bo dobrowolnie zgłosił się do odpowiednich służb i przyznał się do obstawiania meczów.