Kto awansuje bezpośrednio do 1/8 finału? Kto będzie musiał powalczyć w fazie play-off? Czy doczekamy się jakiejś sensacji? Wieczorem mecze ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pewne gry w 1/8 finału są jedynie Liverpool i FC Barcelona. To będzie bogaty w emocje piłkarskie wieczór. O godz. 21 rozpocznie się aż 18 meczów.

Czy nowy format Ligi Mistrzów się sprawdza? Można śmiało powiedzieć, że tak. Wieczorem nawet 18. w tabeli Celtic Glasgow może ciągle marzyć o bezpośrednim awansie do 1/8 finału. Na razie w czołowej ósemce zajęte są tylko dwa miejsca. Imponujący w rozgrywkach Liverpool jako jedyny ma komplet punktów. FC Barcelona zebrała ich 18, a w siedmiu spotkaniach strzeliła aż 26 bramek. Teraz "Duma Katalonii" zagra u siebie z Atalantą. To na papierze jedno z najciekawszych spotkań ostatniej kolejki. Liverpool o przedłużenie serii zwycięstw zagra na wyjeździe z PSV Eindhoven.

Kto uzupełni późnym wieczorem miejsca w czołowej ósemce tabeli? Możliwych scenariuszy jest całe mnóstwo. Bardzo blisko sukcesu są Inter i Arsenal. Drużyny z Mediolanu i Londynu mają na koncie po 16 punktów. "Kanonierzy" zagrają na wyjeździe z Gironą, a Inter Piotra Zielińskiego u siebie z Monaco. Awans zabrałyby tym zespołom tylko wysokie porażki. Teoretycznie duże szanse na pozostanie w czołowej ósemce mają też ekipy, które zebrały dotychczas po 15 punktów. AC Milan zagra na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb, a Atletico Madryt - także na wyjeździe - z RB Salzburg.

Gorzej wygląda sytuacja wspomnianej już Atalanty. Klub z Bergamo ma 14 punktów, a za sobą dużą grupę pościgową. Jeśli nie wygra z Barceloną, zapewne spadnie na miejsce oznaczające baraże. Na wygraną "Dumy Katalonii" liczą ekipy, które mają po 13 punktów. Bayer Leverkusen dzięki dobremu bilansowi bramek zamyka teraz czołową ósemkę. Tyle samo punktów mają jednak: Aston Villa, Monaco, Feyenoord Rotterdam, Lille i Brest. Dużą rangę będzie miał więc pojedynek Feyenoordu z Lille. To holendersko-francuskie starcie może dać jednej z drużyn bezpośredni awans do 1/8 finału. Remis nikogo tu raczej nie urządzi.

Praktycznie bez szans na przebicie się do TOP8 są raczej drużyny z 12 punktami na koncie. A tu mamy wielkie firmy: Bayern Monachium, Borussię Dortmund, Real Madryt i Juventus. Każda z nich może awansować, ale do tego potrzebne będą korzystne wyniki na innych stadionach - na przykład "plaga remisów". Bawarczycy liczą zapewne na grad goli w pojedynku z najsłabszym w rozgrywkach Slovanem Bratysława. Niewykluczone, że stosunek bramek odegra wieczorem istotną rolę.

Czeka nas sensacja?

Do fazy play-off awansuje 16 drużyn, które w tabeli zajmą miejsca 9-24. Dla największych europejskich klubów to nie powinna być poprzeczka trudna do przeskoczenia, ale przed decydującymi meczami pod kreską jest Manchester City. Drużyna Pepa Guardioli powolutku wychodzi z kryzysu, ale przed tygodniem przegrała 2:4 z PSG i jest na 25. pozycji. Cel na wieczór jest jeden - pokonać Club Brugge. Zwycięstwo da awans do dalszej fazy, a wpadka będzie oznaczać sensację.

Kłopoty ma także wspomniana już ekipa Paris Saint-Germain. 10 punktów w 7 spotkaniach to także bardzo słaby wynik. Sytuację i tak znacząco poprawiło pokonanie Manchesteru City. Teraz trzeba przypieczętować awans w meczu z VfB Stuttgart. No ale los niemieckiej ekipy też wisi na włosku, która - podobnie jak drużyna z Paryża - ma 10 punktów. Remis da obu ekipom awans, a jak wiemy - w takiej sytuacji w futbolu dość często... pada oczekiwany wynik. O prawo gry w kolejnej fazie drżą także dwa kluby z Lizbony: Benfica i Sporting. Na wyższe lokaty mogą wskoczyć jeszcze Dinamo Zagrzeb i Szachtar Donieck.

W kolejności w tabeli przesądzi oczywiście liczba punktów. W dalszej kolejności: stosunek bramek, liczba bramek strzelonych, gole strzelone na wyjeździe. Regulamin przewiduje dłuższy katalog czynników, które mają ustalić kolejność w tabeli. Drużyny, które znajdą się w fazie play-off, w piątek poznają swoich rywali. Losowanie nie będzie wielkim spektaklem, bo możliwości będzie niewiele. Drużyny z 9. i 10. miejsca trafią na rywali z 23. i 24; kolejne pary: 11/12 - 21/22, 13/14 - 19/20, 15/16 - 17/18.

Mecze fazy play-off zostaną rozegrane 11 i 12 lutego, a rewanże - 18 i 19 lutego.

