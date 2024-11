Gwiazdor światowego futbolu Kylian Mbappe może stracić opaskę kapitana reprezentacji Francji - donoszą paryskie media. Według nich „zdegradowanie” sławnego napastnika Realu Madryt coraz poważniej rozważa selekcjoner Didiers Deschamps.

Kylian Mbappe / IPA Sport/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

Według wielu francuskich mediów, selekcjoner Didier Deschamps coraz silniej rozważa odebranie Kylianowi Mbappe opaski kapitana Trójkolorowych. Powodów jest wiele.

Paryscy obserwatorzy przypominają, że zawodnik nie chciał grać w ubiegłym miesiącu w dwóch meczach rozegranych przez reprezentację Francji, bo miał leczyć kontuzję. Problem polega na tym, że w czasie kiedy jego koledzy z drużyny Trójkolorowych pocili się na boisku, Mbappe - zamiast się leczyć - postanowił polecieć prywatnym samolotem do Sztokholmu, gdzie był zaproszony na imprezę w jednym z nocnych klubów. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że zdenerwowało to selekcjonera oraz innych piłkarzy z reprezentacji Francji, a także wielu kibiców.

Do tego okazało się, że był to dopiero początek problemów, bo w Sztokholmie na policję zgłosiła się następnie kobieta, która - według szwedzkich mediów - oskarżyła Kyliana Mbappe o gwałt. Wszczęto postępowanie. Specjaliści zauważają, że od tego czasu sławny napastnik mniej błyszczy na boisku.

Atmosfera w sztani lepsza bez Mbappe?

Didier Deschamps zapowiada, że będzie rozmawiał z Mbappe i zapyta go, czy pragnie pozostać kapitanem Trójkolorowych.

Wielu komentatorów sugeruje jednak, że to raczej sam selekcjoner chce pozbawić napastnika Realu Madryt opaski kapitana, choć ubiera to w ładne słowa. Tym bardziej że nieoficjalnie mówi się, że atmosfera we francuskiej kadrze jest ostatnio lepsza bez Kyliana Mbappe. Media cytują anonimowo niektórych piłkarzy, którzy w ogóle nie chcą, by 25-letni gwiazdor wrócił do reprezentacji.