Hiszpan Rodri triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza w sezonie 2023/24. Złotą Piłkę odebrał w poniedziałkowy wieczór na gali w Paryżu. Nagrodę dla najlepszej piłkarki zgarnęła Hiszpanka Aitana Bonmati grająca w klubie FC Barcelona. Wśród kobiet 29. miejsce zajęła Polka - Ewa Pajor.

Hiszpan Rodri zwycięzcą plebiscytu / PAP/EPA/MOHAMMED BADRA /

Kontuzjowany obecnie 28-letni Rodri jest piłkarzem Manchesteru City, z którym w minionym sezonie po raz czwarty z rzędu wywalczył mistrzostwo Anglii. Latem triumfował natomiast z reprezentacją Hiszpanii w mistrzostwach Europy.

Rodri został pierwszym od 1990 roku defensywnym pomocnikiem, który triumfował w plebiscycie "France Football" (ostatnio w ten sposób wyróżniono Niemca Lothara Matthaeusa). Jest też trzecim w historii Hiszpanem ze Złotą Piłką, po Alfredo di Stefano (1957 i 1959) i Luisie Suarezie (1960).

To nagroda dla całej hiszpańskiej piłki nożnej. Jest tak wielu moich rodaków, którzy zasłużyli na to trofeum, a go nie otrzymali - powiedział Rodri, wymieniając Xaviego Hernandeza, Andresa Iniestę czy Sergio Busquetsa.

Trzy kolejne miejsca w plebiscycie zajęli piłkarze Realu Madryt: Brazylijczyk Vinicius Junior, Anglik Jude Bellingham i Hiszpan Dani Carvajal.