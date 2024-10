Majdan: Szczęsny znów zaczyna karierę

Jestem ciekawy, jak to się wszystko potoczy, bo niewątpliwie Wojciech Szczęsny jest świetnym bramkarzem. Zdecydowanie za wcześnie skończył karierę, ale z jakiegoś powodu ją skończył i teraz ją zaczyna - mówił na antenie Radia RMF24 inny były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan.

I zaczyna ją naprawdę w jednym z największych klubów świata, ale też w jednym z największych klubów świata, jeżeli chodzi o presję i jestem ciekawy, jak sobie z tym poradzi - powiedział Majdan.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majdan o transferze Szczęsnego: W Barcelonie wyzwania będą dwa razy większe niż w Juventusie

Zastąpić Marca-Andre ter Stegena

Kierownictwo klubu FC Barcelona poszukiwało pilnie następcy bramkarza Marca-Andre ter Stegena, który 22 września odniósł poważną kontuzję wykluczającą go z występów na boisku na co najmniej 8 miesięcy. Na liście życzeń od samego początku był Wojciech Szczęsny, który w połowie sierpnia rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn, a niedługo później niespodziewanie ogłosił, że kończy sportową karierę.

Zdaniem działaczy "Barcy", cytowanych przez dziennik "El Pais", Szczęsny był najlepszym wyborem wśród bramkarzy pozostających bez drużyny, bo tylko takich mógł rozważać klub.

"Był najciekawszym rozwiązaniem. W zeszłym roku rozegrał wiele meczów w Juventusie i miał bardzo dobre mistrzostwa Europy" - pisał "El Pais".

Za Polakiem miały przemawiać CV doświadczonego bramkarza oraz fakt, że jego transfer nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych ze strony klubu, który ma w tej kwestii spore problemy.

Zgoda La Liga

Media już od kilku dni informowały o bliskim transferze Polaka, a on sam dał do zrozumienia, że jest zainteresowany zawieszeniem sportowej emerytury. Klub z Katalonii musiał jednak załatwić formalności z La Liga, którą zarządza rozgrywkami najwyższego szczebla w Hiszpanii.

"Barca" musiała dostać zgodę La Ligi na skorzystanie z odpowiednich zapisów w przypadku długotrwałej kontuzji bramkarza. Zgoda przyszła - jak informowały hiszpańskie media - w ostatni weekend.

Dzięki temu klub mógł zakontraktować Szczęsnego.

Walka o miejsce w bramce

Pierwszym bramkarzem Barcelony po kontuzji ter Stegena został Inaki Pena. Wielu ekspertów podkreślało, że Szczęsny będzie musiał sobie wywalczyć miejsce w bramce Barcelony. Po ostatnim meczu "Dumy Katalonii" z Osasuną Pampeluna wydaje się, że szanse Szczęsnego wzrosły. Pena wyjmował aż czterokrotnie piłkę z siatki. Nie zawinił przy żadnym z goli, ale też nie pokazał niczego szczególnego. "Ani winny, ani bohater" - napisała gazeta "Mundo Deportivo".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Święcicki: Szczęsny nie ma nic zagwarantowanego, musi wywalczyć miejsce w składzie

Wojciech Szczęsny powiedział nam kilka tygodni temu, że jego marzeniem, już jako kibica, emeryta jest pojechać do Madrytu i zobaczyć El Clasico. On to El Clasico zobaczy i bardzo prawdopodobne, że z murawy. To było samospełniające się proroctwo - mówił w środę w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports.