Wojciech Szczęsny powiedział "tak" FC Barcelona. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany - podał w programie "El Chiringuito".

Szczęsny miałby zostać zatrudniony tylko do końca sezonu. Według Alvareza Polak miałby zarobić 1,5-2 mln euro netto.

Gość Radia RMF24: Sprawa o wiele poważniejsza, niż się wydawało

Maszyna ruszyła, pozostaje nam tylko czekać na rozwój sytuacji. Sprawa jest na pewno znacznie poważniejsza, niż się wydawało kilkadziesiąt godzin temu - mówił dziś Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal+, znawca ligi hiszpańskiej, który był gościem internetowego Radia RMF24.

Barcelona jest na musiku, a dla Wojtka byłoby to spełnienie marzeń, by zagrać w jednym z najlepszych klubów świata. Inaki Pena to golkiper pewny, ale "Barca" potrzebuje bramkarza świetnego - wyjaśnił Kręcidło.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Szczęsny blisko przenosin do Barcelony. "Maszyna ruszyła, temat jest poważny"

Szczęsny dołączy do Lewandowskiego

Szczęsny ma zastąpić w Barcelonie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Dołączy też do Roberta Lewandowskiego, kolegi z reprezentacji Polski, ale także swojego przyjaciela.

Gdy kilka tygodni temu Szczęsny ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, "Lewy" odniósł się do całej sprawy na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Dla mnie to też bardzo prywatna sytuacja, nie tylko ze względu na to, ile przeżyliśmy razem na zgrupowaniach, ale też ze względu na to, jak dobrze znamy się prywatnie. Ja byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia. Wybrał inną drogę, ale oczywiście trzeba to szanować, ja to szanuję - mówił napastnik reprezentacji Polski.

Wygląda na to, że drogi obu piłkarzy i kolegów szybko znów się zejdą i to w jednym z największych klubów świata.

Sprawdzają się słowa Probierza

Prorocze okazują się także słowa selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza.

Wojtkowi mogę tylko bardzo podziękować za to, co zrobił dla kadry. Za ten rok, gdy razem pracowaliśmy. To bardzo duża osobowość. A moje prywatne zdanie jest takie, że on nie wytrzyma zbyt długo. Jest za młody i jeszcze wróci do grania - mówił na początku września Probierz.

To są na pewno trudne momenty dla piłkarza. Ale życie jest dynamiczne, widzimy wiele powrotów w sporcie. Wierzę w to, że za pół roku Wojtek znów gdzieś będzie bronił - powiedział wówczas selekcjoner.