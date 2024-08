Zawody Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle odwołane. Na skoczni im. Adama Małysza doszło do osunięcia przeciwstoku. Zawody być może odbędą się we wrześniu.

Dawid Kubacki podczas konkursu Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

Zawody Letniego Grand Prix na skoczni im. Adama Małysza miały odbyć się w przyszły weekend - 16-18 sierpnia. Rywalizacja miała być drugim przystankiem tegorocznej edycji letniego cyklu.

Jak jednak poinformował w Radiu RMF24 rzecznik Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel, zawody muszą zostać odwołane.

No niestety można powiedzieć, że jest szczęście w nieszczęściu. Skocznia w Wiśle Malince przechodziła remont i prawdopodobnie efektem tego właśnie remontu jest obsunięcie się przeciwstoku. W związku z czym skocznia nie nadaje się do użytku - podkreślił.

Jak dodał, prace związane z naprawą remontu rozpoczną się jak tylko ubezpieczyciel wykona odpowiednią dokumentację.

Jest to obiekt Centralnego Ośrodka Sportu. My mieliśmy wejść w poniedziałek, więc to szczęście, że akurat nie rozpoczęliśmy jeszcze prac, ekipy jeszcze nie przyjechały - podkreślił.

Zaznaczył, że realne wydaje się przeniesienie tych zawodów na termin 13-15 września.

Co z biletami?

Będziemy zwracać kibicom pieniądze za bilety lub damy możliwość wykorzystania ich w drugim terminie, ale tu jeszcze troszeczkę proceduralności przed nami. Musimy wykonać komplet dokumentacji i sprawdzić, czy ze wszystkim się uda wyrobić, bo musimy złożyć też odpowiednią dokumentację związaną z organizacją imprezy masowej - powiedział rzecznik Polskiego Związku Narciarskiego.

Kibice dostaną informację od naszego operatora biletów dotyczącą możliwości albo odzyskania środków, albo przeniesienia biletów na inny termin. No i pozostaje śledzić media społecznościowe i RMF dotyczącą potwierdzenia nowego terminu - zaznaczył.