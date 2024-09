Piłkarz Robert Lewandowski otrzymał w niedzielę Order Uśmiechu. "To chyba najcenniejsze wyróżnienie" - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

/ Piotr Nowak / PAP

Robert Lewandowski został uhonorowany Orderem Uśmiechu! To odznaczenie wręczono mu w Warszawie, na boisku drużyny piłkarskiej UKS Varsovia. To tam rozpoczynał piłkarską karierę.

Lewandowski, jak każdy laureat orderu, musiał wypić – z uśmiechem na twarzy – sok z cytryny wyciśnięty na jego oczach przez dzieci.





"To nagroda przyznawana przez was dzieciaki, więc z tego powodu to chyba najcenniejsze wyróżnienie. Życzę wam, żebyście nigdy się nie poddawali, spełniali marzenia, grali na największych arenach i robili to, co jest waszą pasją" - powiedział kapitan polskiej reprezentacji po otrzymaniu orderu.

Kapitan reprezentacji Polski został Kawalerem Orderu w 2022 roku, jednak dopiero teraz, po dwóch latach, otrzymał order. Jak wytłumaczono, długie oczekiwanie było związane z napiętym grafikiem piłkarza. Został 1050. Kawalerem Orderu Uśmiechu.

/ Piotr Nowak / PAP

Historia Orderu Uśmiechu

Na pomysł nadawania Orderu Uśmiechu wpadła w 1968 r. redakcja "Kuriera Polskiego", którego redaktorem naczelnym był Cezary Leżeński. Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską z okazji pięciolecia dobranocki dla dzieci "Jacek i Agatka".

Pisarka opowiedziała w nim o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego w Konstancinie pod Warszawą. Chciał on nadać medal lekarzowi, który się nim opiekował.

Order Uśmiechu ma formę medalu przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata kapituła wybiera laureatów.

Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie.

Wśród laureatów są m.in.: Jan Paweł II i Franciszek, Dalajlama XIV, Nelson Mandela, Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Piotr Fronczewski, Steven Spielberg, Jerzy Stuhr, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, prof. Zbigniew Religa, Majka Jeżowska i Marcin Gortat