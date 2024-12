Belg Remco Evenepoel, dwukrotny mistrz olimpijski, został przewieziony do szpitala po wypadku podczas treningu. Lokalne media podały, że kolarz uderzył w nagle otwarte drzwi auta pocztowego. Nie stracił przytomności, ale uderzenie było na tyle silne, że złamało ramę jego roweru.

Remco Evenepoel / TIL BUERGY / PAP/EPA

Zabrano go do szpitala Erasmus w Anderlechcie. Już wysłał nam wiadomość, więc mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Z tego, co słyszałem, upadł po zderzeniu z drzwiami ciężarówki Bpost - powiedział ojciec kolarza Patrick Evenepoel belgijskiej gazecie "Het Nieuwsblad".

Przez jakiś czas leżał na ziemi. To było ewidentnie silne uderzenie. Drzwi auta pocztowego były całkowicie wygięte, a jego rower złożył się jak wózek inwalidzki — relacjonował Bart De Pelseneer, właściciel sklepu mięsnego w Oetingen, gdzie doszło do wypadku.

W sierpniu w Paryżu Evenepoel został pierwszym kolarzem w historii, który wygrał wyścig szosowy i jazdę indywidualną na czas na tych samych igrzyskach olimpijskich.

24-letni Belg ma w dorobku wiele innych sukcesów, m.in. dwa tytuły mistrza świata, zwycięstwo we Vuelta a Espana 2022 oraz trzecie miejsce w tegorocznym Tour de France.