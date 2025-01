Rasmus Carstensen po załatwieniu wszystkich formalności został nowym zawodnikiem Lecha Poznań. Duńczyk we wtorek oraz środę przechodził testy medyczne, a po południu dopełnił wszystkich formalności i dołączył do Kolejorza w ramach wypożyczenia na najbliższe pół roku.

Rasmus Carstensen / lechpoznan.pl/fot. Patryk Pindral /

24-latek w środę po godzinie 14:00 przyleciał do Poznania i od razu udał się do poznańskiej kliniki Rehasport, w której zaczął pierwszą część testów medycznych. Kolejne badania zaplanowano na czwartkowy poranek, a po załatwieniu wszystkich formalności Carstensen mógł podpisać umowę z Lechem Poznań. Duńczyk w ramach wypożyczenia związał się z Kolejorzem umową do końca obecnego sezonu.

Właśnie dołączył do nas Rasmus Carstensen, jest to półroczne wypożyczenie z 1. FC Köln. To zawodnik, który jest nadal młody, ale już doświadczony w meczach 1. i 2. Bundesligi. Duńczyk wzmocni rywalizację na prawej stronie naszej defensywy, może również grać na lewej obronie. Dynamiczny, szybki piłkarz, wyróżnia się intensywnością w grze. Cieszymy się na jego przyjście i liczymy, że nam pomoże w walce o mistrzostwo Polski - mówi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań.

Carstensen jest wychowankiem Silkeborga i to właśnie w tym zespole stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Duńczyk wydatnie pomógł swojemu zespołowi awansować do duńskiej Superligi i w sezonie 2020/21 zaliczył aż jedenaście asyst. W kolejnych rozgrywkach pokazał, że jego wysoka forma nie była przypadkiem i również miał spory udział w zajęciu trzeciego miejsca. Jego świetna postawa została zauważona przez skautów Genk, którzy wykupili go za trzy miliony euro. W Belgii nie radził sobie jednak tak dobrze i po roku przeniósł się do FC Koeln. W Bundeslidze zagrał 23 spotkania, lecz nie zdołał uchronić ekipy z Kolonii przed spadkiem.

Jestem bardzo szczęśliwy i zachwycony, że wszystko poszło tak jak powinno i mogę dołączyć do Lecha Poznań. Wiem, że przychodzę do wielkiego klubu nie tylko w Polsce, ale także w skali europejskiej. Nie mogę się już doczekać treningów z zespołem. Każdy zawodnik chce zdobywać trofea, ja również nie muszę dodawać, że tego pragnę. Wiem, że Lech jest liderem i walczy o mistrzostwo, dlatego to było dla mnie równie istotne - opowiada Rasmus Carstensen.