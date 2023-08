"Za nami już sześć spotkań w kwalifikacjach LM, do tej pory nasza kampania w tych rozgrywkach jest udana. Potrafiliśmy przezwyciężyć trudności i liczę, że podobnie będzie we wtorek. Na pewno goście są zespołem potrafiącym dominować, kreować sytuacje, ale my wiemy, jak się temu przeciwstawić" - zapowiedział Dawid Szwarga.

Sędzią głównym wtorkowego spotkania będzie 39-letni Bośniak Irfan Peljto, który prowadził już wiele meczów w europejskich pucharach. W przypadku niepowodzenia Raków wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy, także goszcząc rywali w Sosnowcu. Zobacz również: Stadion w Sosnowcu gotowy na Ligę Mistrzów