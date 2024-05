W rejonie ulic Starzyńskiego, Brydaka i Osmeckiego w Rzeszowie powstanie Fun Park. To jeden z pomysłów wybraną do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

/ Materiały prasowe

Jak podał Urząd Miasta w czwartek podpisana została umowa z wybranym w przetargu wykonawcą - firmą OBO Polska z Rzeszowa. Koszt zadania to nieco ponad 388 tys. zł.

Fun Park będzie zespołem trzech torów do jazdy wyczynowej rowerami, rolkami, hulajnogami, deskorolkami. Będą one miały zróżnicowany stopień trudności, tak by mogli z nich korzystać zarówno najmłodsi jak i ci już bardziej zaawansowani. Inwestycja będzie gotowa jesienią tego roku.