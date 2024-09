"Myślę, że będzie dobrze i jego zespół jest przygotowany na świętowanie kolejnego sukcesu" - ekspert Eurosportu Mateusz Kędzierski przewiduje zwycięstwo i piąty w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu dla Bartosza Zmarzlika. Dodajmy - trzeci z rzędu. Właśnie o to toczy się gra w zaplanowanym na sobotę przedostatnim Grand Prix sezonu 2024/25 w duńskim Vojens. Co wskazuje na to, że Polak zostanie mistrzem?

Bartosz Zmarzlik / Wojciech Szubartowski / PAP Przede wszystkim klasyfikacja generalna, której Zmarzlik jest liderem. Czołówka przedstawia się następująco: 1. Bartosz Zmarzlik 141 pkt. 2. Fredrik Lindgren 124 pkt. 3. Robert Lambert 117 pkt. Za zwycięstwo w zawodach GP otrzymuje się 20 punktów, za drugie miejsce 18, za trzecie 16, itd. Przewaga Zmarzlika nad drugim Fredrikiem Lindgrenem wynosi 17 punktów, więc łatwo policzyć, że jeśli Polak wygra w Vojens, a Szwed zajmie trzecie miejsce - nasz żużlowiec zdobędzie kolejny tytuł. Chociaż akurat wspomnienia z ubiegłego sezonu z Vojens ma raczej nie najlepsze: Tam doszło do sporego niedopatrzenia ze strony teamu Zmarzlika, ze strony samego Bartka(...) Na kwalifikacje założył nieodpowiedni kewlar, kombinezon. Na czas nie zareagował Phil Morris (dyrektor cyklu Grand Prix). W konsekwencji była bardzo wysoka kara, bo i finansowa, ale przede wszystkim dyskwalifikacja z zawodów w Vojens - przypomina w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Mateusz Kędzierski. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Kędzierski: Złoty kask czeka na Zmarzlika Miejmy nadzieję, że tym razem błędów proceduralnych już nie będzie i Bartosz Zmarzlik będzie mógł się skupić na jeździe. Jakiś czas temu zmagał się z problemami sprzętowymi, zaliczył kilka słabszych występów. Ale ostatnie GP w Rydze wygrał... ...i posłał takiego prztyczka w kierunku krytyków, dziennikarzy, którzy głosili wszem i wobec, że Bartosz Zmarzlik ma wielki kryzys, razem ze swoim tunerem Ryszardem Kowalskim. A Bartek wygrał te zawody(...) Bartek to podsumował słowami: "Wolny Zmarzlik? Wolny Kowalski? Nic bardziej mylnego!" - podkreśla ekspert Eurosportu. Tor w Vojens opisuje jako: "techniczny, w którym kluczowy jest start": To jest truizm, bo starty w żużlu w ogóle są kluczowe, ale w Vojens jeśli dobrze nie wystartujesz, to na dystansie momentami bywa ciężko. Zwłaszcza gdy są trudne warunki. Po opadach deszczu szpryca jest ciężka, zawodnik z przodu pewnie ma frajdę z jazdy w takich okolicznościach, ale ci z dalszych lokat już niekoniecznie. A tak się składa, że Zmarzlik tor w Vojens znakomicie zna. W końcu już kiedyś na nim zwyciężał: Wygrywał w Vojens w 2022 roku, wygrywał w 2019. Myślę, że będzie dobrze i jego zespół na to świętowanie też jest przygotowany. Złoty bidon, złoty kask, złoty kewlar, okolicznościowe koszulki - to wszystko wydaje się, że jest już przygotowane przez team Zmarzlika - mówi w rozmowie z RMF FM Mateusz Kędzierski. Początek żużlowego GP w Vojens o 19.00. Jeśli Polakowi nie uda się zapewnić tytułu indywidualnego mistrza świata już w Danii, będzie miał jeszcze jedną szansę. 28 września w Toruniu - w ostatnim w sezonie Grand Prix. Zobacz również: Magdalena Fręch w półfinale turnieju w Guadalajarze

