Trudna sytuacja pogodowa w Austrii w związku z intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Sporo szkód wyrządza również silny wiatr. Najmocniej ma padać w sobotę.

Na austriackich drogach panują trudne warunki

Intensywne opady deszczu i śniegu dotknęły praktycznie wszystkie regiony Austrii. Szczególnie trudne warunki panują na wschodzie kraju. Już teraz wiele szlaków komunikacyjnych pozostaje zamkniętych.

Lawiny błotne, powalone drzewa. Utrudnienia na kolei i drogach

Lawina błotna zablokowała linię kolejową pomiędzy Friedberg i Aspang w Dolnej Austrii. Na miejscu trwają prace mające na celu udrożnienie torowiska. Z powodu intensywnych opadów śniegu do poniedziałku pozostanie zamknięta linia kolejowa na trasie Bad Hofgastein-Bad Gastein. Po nocnej śnieżycy zespoły ratownicze musiały usunąć drzewa, które obciążone mokrym śniegiem zaczęły opierać się o sieć trakcyjną.



Nie lepiej wygląda sytuacja na drogach. W czwartek wieczorem w Pinzgau na wschodzie kraju z powodu powalonych drzew zamkniętych zostało kilka lokalnych oraz krajowych dróg. Podobnie wygląda sytuacja na transalpejskiej trasie z Fusch an der Glocknerstraße do Heiligenblut am Großglockner. Droga ta pozostanie zamknięta przez cały weekend. Służby drogowe ostrzegają, że jeżeli opady śniegu będą się utrzymywać, może pojawić się zagrożenie lawinowe.

Atak zimy w Austrii / JOHANN GRODER/AFP/East News /

Władze Wiednia zalecają, aby w weekendy unikać brzegów płynących przez stolicę rzek Liesing i Wienfluss, których poziom może wzrastać wyjątkowo szybko. Z kolei austriackie koleje (OeBB) radzą, by odłożyć podróże pociągiem. Jednocześnie przewoźnik przedłuża ważność wydanych na najbliższe dni biletów kolejowych. Austriacki Klub Automobilowy (OeAMTC) przypomina, by w czasie samochodowej podróży w góry zabrać ze sobą łańcuchy śniegowe.