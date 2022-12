Sezon sportów samochodowych w Polsce zakończył się tradycyjnie w Warszawie i okolicach na Rajdzie Barbórka. W tegorocznej edycji najlepszą załogą okazali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Duet ORLEN Team z dużą przewagą pokonał wszystkich rywali w rajdzie, a następnie po raz kolejny uplasował się na podium legendarnego kryterium na ulicy Karowej.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Materiały prasowe

60. Rajd Barbórka rozpoczął się piątkowego wieczora na widowiskowym odcinku specjalnym w Pruszkowie. Marczyk i Gospodarczyk wygrali tę próbę i zostali jednocześnie pierwszymi liderami rajdu. Sobotniego poranka załogi przeniosły się na Tor Słomczyn, gdzie miejsce miały dwa kolejne oesy. Duet ORLEN Team znów był najlepszy i tylko powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej imprezy.

Mikołaj i Szymon nie znaleźli pogromców także na Torze Służewiec, a zwycięstwo w 60. Rajdzie Barbórka potwierdzili wygrywając również kończący imprezę oes Autodrom Bemowo Duet. Przewaga nad drugą załogą wyniosła niemal 14 sekund, zaś nad trzecią ponad 23 sekundy.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk / Materiały prasowe

Najlepsze załogi rajdu od godziny 18:00 mierzyły się na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej. Podczas legendarnej próby w centrum Warszawy Marczyk i Gospodarczyk zajęli znakomite drugie miejsce, tracąc do zwycięzców - Łukasza Byśkiniewicza i Adama Jędraszka - zaledwie 0,18 s.

Sezon 2022 dobiega dla nas końca. Skupialiśmy się w nim przede wszystkim na startach w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2, chociaż były też trzy bardzo ważne dla nas starty. Najpierw PLATINUM Rajd Memoriał Kuliga i Bublewicza, później ORLEN 78. Rajd Polski i w końcu 60. Rajd Barbórka. Tak się złożyło, że wszystkie te rajdy przed polskimi kibicami wygraliśmy, z czego jestem bardzo zadowolony - stwierdził Mikołaj Marczyk.

Na Ogólnopolskim Kryterium Asów na ulicy Karowej zajęliśmy drugie miejsce. Straciliśmy tylko 0,18 s do Łukasza Byśkiniewicza i Adam Jędraszka. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko i z tego jestem dumny. To był dla nas dobry weekend zakończony bardzo dobrym wynikiem. Z całą pewnością wrócimy w przyszłości na Karową i jestem przekonany o tym, że przyjdzie czas na to, abyśmy tutaj wygrali - zakończył kierowca ORLEN Team.

To był bardzo trudny dzień, tak samo jak trudny był cały ten sezon. Myślę, że ta Barbórka to był właśnie taki nasz sezon w pigułce. Przejechaliśmy rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, zawsze byliśmy na mecie, stawaliśmy na podium, wygrywaliśmy imprezy - chociażby ORLEN 78. Rajd Polski - wygraliśmy i tutaj, w Barbórce. Wierzymy w to, że przyszły sezon będzie nawet lepszy - zaznaczył Szymon Gospodarczyk.