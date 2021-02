Bardzo dobry występ Macieja Staręgi i Dominika Burego w narciarskich mistrzostwach świata w Oberstdorfie: biało-czerwoni zajęli 10. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. Zwyciężyli Norwegowie Erik Valnes i Johannes Hoesflot Klaebo. W rywalizacji sprinterek triumfowały Szwedki Maja Dahlqvist i Jonna Sundling.

MŚ w Oberstdorfie: Dominik Bury i Maciej Staręga na trasie biegu finałowego / Grzegorz Momot / PAP

Johannes Hoesflot Klaebo i Maja Dahlqvist obronili tytuły mistrzowskie wywalczone przed dwoma laty w austriackim Seefeld, tyle że z innymi partnerami: wówczas startowali z nimi - w rywalizacji techniką klasyczną - Emil Iversen i Stina Nilsson.

Co więcej, dla Klaebo złoto w sprincie drużynowym jest już drugim medalem z najcenniejszego kruszcu wywalczonym w Oberstdorfie: 24-latek triumfował w sprincie również indywidualnie.

Na drugiej pozycji ukończyli dzisiejsze zmagania na dystansie 7,2 km Finowie Ristomatti Hakola i Joni Maeki, a po brąz sięgnęli reprezentanci Rosji - pod szyldem rodzimej federacji narciarskiej - Aleksander Bolszunow i Gleb Rietiwych.

Finowie stracili do Norwegów 1,7 sekundy, Rosjanie: 2,1.

Polacy wrócili do światowej czołówki. Staręga: "Sukces Piotrka Żyły dodał nam skrzydeł"

Bardzo udany start zapisali na swym koncie Maciej Staręga i Dominik Bury, którzy wrócili do światowej czołówki po - jak zauważa Onet - czterech latach przerwy.

Biegiem półfinałowym rozbudzili zresztą apetyty: zajęli w nim piąte miejsce, tracąc do późniejszych triumfatorów - Valnesa i Klaebo - jedynie 1,54 sekundy.

Ostatecznie zajęli 10. miejsce, które zdecydowanie jest powodem do radości.

"Sukces Piotrka Żyły dodał nam skrzydeł" - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez Onet, Maciej Staręga.

"Wiedzieliśmy, że jest szansa walki o finał - i zrobiliśmy to. W nim była szansa na coś więcej. Nie wyszło. Mimo to uważam, że to był dla nas dobry dzień" - podkreślił 31-letni biegacz.

Dominik Bury zdradził zaś, jak cytuje Onet: "Rozmawialiśmy przed finałem, że nie ma się co czaić, tylko od początku mocno ruszyć. Dlatego trochę szarżowałem".

"Postawiłem wszystko na jedną kartę i przez to potem odcięło mi prąd. Poza tym sporo kosztował nas półfinał, bo mieliśmy naprawdę bardzo mocnych rywali. Niemal jak w finale. Cieszę się, że finalnie nasze straty nie były tak wielkie jak w poprzednich latach. Tak naprawdę w zasięgu mieliśmy miejsce w ‘szóstce’" - podsumował 24-latek.

Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w półfinale

Wśród sprinterek Maja Dahlqvist i Jonna Sundling wyprzedziły o zaledwie 0,95 sekundy Szwajcarki Laurien van der Graaff i Nadine Faehndrich oraz o 3,46 sekundy Słowenki Evę Urevc i Anamariję Lampic.

Na półfinale natomiast rywalizację zakończyły Izabela Marcisz i Monika Skinder: ostatecznie Polki sklasyfikowane zostały na 15. pozycji.