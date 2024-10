Wicemistrzowie Polski odpierali niemrawe ataki Betisu i do przerwy utrzymali prowadzenie.

Luquinhas i Pekhart w 62. min pędzili w pole karne, lecz podanie Brazylijczyka do Czecha zostało przecięte przez obrońcę Betisu i piłka wyleciała za linię końcową. Po chwili wprowadzony z ławki rezerwowych Jean Pierre Nsame podał do Ryoyi Morishity, który nie zdołał dobiec do piłki i zamknąć akcji.

Następnie Pablo Fornals z bliska uderzył głową po dośrodkowaniu, lecz trafił wprost w bramkarza Kacpra Tobiasza. Rafał Augustyniak w 82. min oddał potężny strzał sprzed pola karnego, jednak bramkarz Adrian popisał się rewelacyjną interwencją.

W doliczonym czasie na stadionie panował ogłuszający doping. Kibice mogli świętować przełamanie swojej drużyny. Legia odniosła pierwsze zwycięstwo od 1 września, gdy pokonała 5:2 Motor Lublin. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok w ekstraklasie.

Legia Warszawa - Betis Sewilla 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Steve Kapuadi (23-głową)

Żółte kartki: dla Legii - Luquinhas, Maxi Oyedele, Paweł Wszołek, Steve Kapuadi; dla Betisu - Johnny Cardoso, Aitor Ruibal, Natan, Romain Perraud.

Sędzia: Luca Pairetto (Włochy). Widzów: 25 385.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Kacper Chodyna (83. Marc Gual), Maxi Oyedele (83. Artur Jędrzejczyk), Bartosz Kapustka (73. Jurgen Celhaka) - Luquinhas (62. Rafał Augustyniak), Tomas Pekhart (62. Jean Pierre-Nsame), Ryoya Morishita.

Betis Sewilla: Adrian - Aitor Ruibal, Natan, Nobel Mendy, Romain Perraud - Ezequiel Avila (58. Abde Ezzalzouli), Johnny Cardoso (66. Marc Roca), Pablo Fornals (74. Assane Diao), Sergi Altimira, Juanmi (58. Dani Perez Guerrero) - Vitor Roque (58. Cedric Bakambu).

Liga Konferencji po nowemu

Liga Konferencji - trzecie pod względem prestiżu rozgrywki klubowe UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy - od tego sezonu wyglądają zupełnie inaczej niż dotychczas.

W fazie ligowej, która zastąpiła grupową, każda z 36 drużyn zmierzy się z sześcioma różnymi rywalami - rozegra po trzy mecze u siebie i na wyjeździe (w Lidze Mistrzów i Lidze Europy każdy zespół gra po osiem meczów). Osiem najlepszych ekip z łącznej tabeli, obejmującej całą fazę ligową, awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizować w barażu o udział w tym etapie. Pozostałe odpadną z pucharów. Finał odbędzie się we Wrocławiu.

W kolejnych meczach przeciwnikami Legii będą: szwedzkie Djurgarden, cypryjska Omonia Nikozja (w której grają Mariusz Stępiński i Mateusz Musiałowski), szwajcarskie FC Lugano (Kacper Przybyłko), serbska drużyna TSC Backa Topola i Dynamo Mińsk.