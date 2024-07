​Australijczyk Oscar Piastri z zespołu McLaren wygrał na torze Hungaroring wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 13. rundę mistrzostw świata. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze. Lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen (Red Bull) był piąty.

Oscar Piastri w bolidzie McLarena / TAMAS KOVACS / PAP/EPA

Drugie miejsce zajął inny z kierowców McLarena - Brytyjczyk Lando Norris, który w sobotę wygrał kwalifikacje, a w niedzielę prowadził, ale trzy okrążenia przed końcem wyścigu kierownictwo teamu nakazało mu oddać pozycję lidera 23-letniemu Piastriemu.

Trzecie miejsce zajął siedmiokrotny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. To jego 200. podium w karierze.

Tuż po starcie doszło do pierwszego "starcia" Norrisa i Piastriego, którzy byli najszybsi w kwalifikacjach, z Verstappenem. Mistrz świata od razu zaatakował kierowców McLarena, ale obaj się obronili, a Holender wyjechał nawet poza tor. Wrócił szybko i to na drugiej pozycji, ale sędziowie uznali, że jego zachowanie nie było przepisowe i musi oddać pozycję Norrisowi.

Verstappen przez radio narzekał, że to nie była jego wina, że rywal go zablokował, ale gdy dowiedział się, że jeżeli nie wykona polecenia sędziów, to dostanie pięć sekund karnych, zwolnił i Norris awansował na drugą pozycję.