Ekstraliga rugby rozpoczęła nowy sezon. Dziewięć drużyn znalazło sie w stawce walczącej po raz 69 o mistrzowo Polski. Tytułu broni Orlen Orkan Sochaczew. Beniaminkiem - Rugby Białystok. Przed nami dziesięć ligowych kolejek pełnych emocji.

Juvenia - Lechia / Materiały prasowe

Walka o jajo 2024/25 rozpoczęta!

Ze względu na nieparzystą liczbę drużyn, podobnie jak w ubiegłym roku, w każdej kolejce będzie pauzować jedna drużyna - jako pierwsi dzierżący mistrzowski tytuł zawodnicy Orkana. Pierwsze dwa mecze nowego sezonu za nami wicemistrzowie Polski - Ogniwo Sopot pokazało miejsce w szeregu beniaminkowi Rugby Białystok, rozbijając gości 63:0!

63:12 natomiast Awenta Pogoń Siedlce wygrała u siebie z KS Budowlani WizjaMed Łódź. Tak rozpoczyna się nowy sezon Ekstraligi. Białystok zdominował I ligę, oddając zaledwie jeden mecz. Teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej zderzył się ze ścianą trafiając w pierwszej kolejce na wicemistrzów Polski. Ale jak się uczyć, to od najlepszych. Ten pierwszy sezon w Ekstralidze ma być czasem nauki i budowania podlaskiej marki na rugbowej mapie Polski.



W Siedlcach zdecydowanym faworytem była Awenta Pogoń. Gospodarze już w poprzednim sezonie, po wzmocnieniu zawodnikami Skry Warszawa, byli jedną z czołowych drużyn i zakończyli zmagania na trzecim miejscu. Teraz ich apetyty są jeszcze większe. I jak się wydaje, uzasadnione, bo dokonali kolejnych wzmocnień. Po dwunastu latach gry za granicą do Pogoni przeniósł się Aleksander Nowicki, który będzie z pewnością jedną z wyróżniających się postaci Ekstraligi.

Optymizmu mimo porażki nie brakuje także w Łodzi. KS Budowlani WizjaMed, po powrocie do Ekstraligi w zeszłym sezonie, również zebrali sporo cennego doświadczenia. Teraz ma ono zaprocentować dobrymi występami i wynikami, które egzekwować ma nowy trener - Christian Hitt.

Nowy sezon - nowi trenerzy

Wśród nowych trenerów Ekstraligi jest dobrze znany z reprezentacji Walijczyk Chris Hitt, który pojawił się w Łodzi, ale nowych mamy również w Krakowie i Gdańsku.

Od lewej Michał Jurczyński – kapitan Juvenii Kraków, trener drużyny Ciaran Hearn i prezes klubu Rafał Budka / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Z Juvenią Kraków pożegnał się Konrad Jarosz – trener, który w poprzednim sezonie wygrał z Juvenią jesienią wszystko, co było do wygrania; wiosną natomiast Smokom w kolejnych meczach uciekała szansa na grę w finale i ostatecznie drużyna zakończyła sezon na czwartym miejscu.

Życzę Wam, żebyście za rok też zagrali w finale. Nieważne, czy tym o pierwsze, czy trzecie miejsce. Ale żebyście zdobyli kolejne doświadczenie, bo takie mecze wygrywa się właśnie doświadczeniem – powiedział Konrad Jarosz, żegnając się z drużyną po małym finale Ekstraligi. Górę wzięły względy zawodowe i osobiste.

Jarosza zastąpił teraz Kanadyjczyk Ciaran Hearn. Były zawodnik reprezentacji Kanady (73 oficjalne mecze oraz niemal 50 turniejów rugby 7), dwukrotny uczestnik Pucharu Świata (w Nowej Zelandii (2011), Anglii (2015). Dwukrotnie był w kadrze na Puchar Świata w rugby 7 oraz Commonwealth Games. Co ciekawe nowy trener Smoków, wychowując się na Nowej Fundlandii zaczynał od gry w hokeja. Zmienił sport na rugby dopiero w wieku 16 lat.

To, co najbardziej spodobało mi się w rugby, to duch braterstwa w drużynie i poczucie bycia w rodzinie, jakie daje cała społeczność – mówi Ciaran Hearn w rozmowie z Tomaszem Staniszewskim dla radia RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciaran Hearn w wywiadzie dla RMF FM

Poprzedni sezon Juvenia zakończyła na czwartym miejscu. Zgodnie z założeniami walczyła o medale, ale brak krążka był dla krakowian dużym rozczarowaniem.

W tym roku cel mamy podobny. Chcemy być w ścisłej ligowej czołówce. Wiemy jednak, że przy zmianie szkoleniowca oraz nowych zawodnikach w składzie musimy dać sobie trochę czasu – mówi prezes Juvenii Rafał Budka.

Po ostatnim sezonie z drużyną pożegnało się trzech zawodników. Karierę zakończył Grzegorz Gołębiowski, a do Namibii wrócili Denzil van Wyk oraz Conwill Draghoender. W ich miejsce pojawiło się jednak aż sześciu nowych graczy.

Od lewej: MJ Atkinson, Norbert Zastawnik, Ciaran Hearn, Austin van Heerden i Rudolph Coetzee / RMF FM

Pierwszym z nich jest MJ Atkinson – mierzący ponad 2m wzrostu drugoliniowiec, który występował w reprezentacji Namibii U20, a także próbował swoich sił w amerykańskim rugby. Rudolph Coetze to gracz, który gra w drugiej lub trzeciej linii młyna. Ma 19 lat i dopiero zaczyna karierę seniorską, ale ma już spore doświadczenie w akademickich rozgrywkach w RPA. Trzecim rugbistą jest Austin van Heerden – łącznik ataku, który w swojej karierze sportowej biegał również na 400m przez płotki.

Do Juvenii dołączyło również trzech polskich rugbistów. Arkadiusz Czech jest graczem pierwszej linii młyna i wychowankiem Hegemona Mysłowice. Był już testowany w reprezentacji Polski. Norbert Zastawnik ma 18 lat. Całe życie spędził w Anglii, a szlify zbierał między innymi w akademii aktualnych mistrzów kraju – Northampton Saints. We wrześniu do zespołu ma dołączyć Artur Kliś (II linia młyna), który gry w rugby uczył się we Francji i ma za sobą oficjalny debiut w naszych barwach narodowych.

Poprzedni sezon nauczył nas bardzo dużo. Pokazał choćby, że nawet jeśli wygramy dziesięć meczów z rzędu, to nic nie jest nam dane. Musimy walczyć do końca - mówi Tomaszowi Staniszewskiemu z RMF FM wicekapitan Smoków, Michał Jurczyński.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Jurczyński w wywiadzie dla RMF FM

Juvenia Kraków rozpocznie sezon w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, o godzinie 15:00. W pierwszej kolejce, zmierzy się z Drew Pal 2 Lechią Gdańsk. Mecz „u siebie”, ale „po sąsiedzku” - na stadionie KS Zwierzyniecki, ponieważ obiekt Smoków przechodzi obecnie remont. Z gościnności Zwierzynieckiego Juvenia skorzystać ma w czterech meczach rundy jesiennej. Od wiosny ma nadzieję wrócić na własne boisko. Wtedy również powinny już stanąć nowe klubowe budynki Juvenii.

/ Materiały prasowe

Nowy kontra nowy

W pierwszej kolejce Ekstraligi Juvenia Kraków prowadzona przez Ciarana Hearn’a podejmie Drew Pal 2 Lechię Gdańsk. Tam również doszło do zmiany trenera. Biało-zieloni pożegnali Pawła Lipkowskiego, postawili na Sanę Govendera. 29-letni szkoleniowiec pochodzi z RPA, ale od 2003 roku mieszka w Irlandii. Jego kariera trenerska obejmuje m.in. rolę trenera U18 kobiet w Irlandii, gdzie nadzorował rozwój młodych zawodniczek, wprowadzając nowoczesne metody szkoleniowe. Jako Rugby Development Officer w Munster Rugby/MTU Cork, Sana był z kolei odpowiedzialny za rozwój rugby wśród młodych talentów. Ukończył studia magisterskie z Psychologii Pracy, Organizacyjnej i Behawioralnej na University College Cork.

W Gdańsku zmienił się też cały zarząd klubu. Prezesem nie jest już Maciej Olszewski. Nowymi członkami zarządu zostali znany z reprezentacji, w poprzednim sezonie kapitan Lechii - Grzegorz Buczek oraz Tomasz Gałązka, Paweł Kachlicki, Szymon Kulesza i Adam Latopolski. Ten nowy zarząd wyznacza nowe cele i bardzo liczy na zwycięstwa gdańskich „Lwów” w nowym sezonie.

Ten mecz jest podsumowaniem 10 tygodni pracy, którą wykonaliśmy od czerwca. Jesteśmy po to, aby wprowadzić Lechię w nową erę – potwierdza nowy trener Lechii Sana Govender.

/ Materiały prasowe

Ostatnim meczem I kolejki Ekstraligi - starcie Edach Budowlanych Lublin z Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia. Gospodarze stracili kilku graczy z zagranicy, a ich kadra ma być wzmocniona zawodnikami z drugiej drużyny, a także młodym narybkiem, którego w Lublinie nigdy nie brakowało. Gdynianie będą musieli sobie radzić bez swojego lidera, Antona Szaszero. Po operacji kolana Szaszero do gry powinien powrócić najwcześniej w przyszłym roku. Terminarz dla Arki ułożył się w taki sposób, że po pierwszym meczu z Edach Budowlanymi Lublin, gdynianie mają aż trzy tygodnie przerwy do domowego starcia derbowego z Drew Pal 2 Lechią Gdańsk. W 2. kolejce rozgrywek gdynianie będą pauzować.

Budowlani - Grzegorz Szczepański, Michał Musur, Robizon Kelberashvili, Oskar Rudziński i Szymon Próchniak wzięli udział w sierpniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale, pierwszym pod wodzą nowych selekcjonerów: Kamila Bobryka i Tomasza Stępnia. Z pewnością mecz Budowlanych z Arką zapowiada się jako najbardziej wyrównane i zacięte spotkanie pierwszej kolejki. Przypominam - walczący o medal Edach Budowlani Lublin na finiszu ostatniego sezonu zostali zepchnięci z czwartego miejsca przez Juvenię Kraków i finiszująca na miejscu trzecim Pogoń Awentę Siedlce.

Life Style Catering Arka Gdynia wciąż nie może wyrwać się z dolnej połówki tabeli. W poprzednim sezonie gdynianie zajęli szóste miejsce. Za rok minie 10 lat, kiedy drużyna wywalczyła ostatni medal. W 2015 roku żółto-niebiescy zostali mistrzami Polski.

I kolejka Ekstraligi

Sobota 17.08.2024:

MKS Ogniwo Sopot - Rugby Białystok 63:0,

Awenta Pogoń Siedlce - KS WizjaMed Budowlani Łódź 63:12.

Niedziela 18.08.2024:

14:00 Edach Budowlani Lublin - Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia,

15:00 RzKS Juvenia Kraków - Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk.