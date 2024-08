Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy potwierdziło pierwszy od 25 lat przypadek zachorowania na polio na tym terenie. Infekcję wykryto u dziesięciomiesięcznego, nieszczepionego dziecka. ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowały o humanitarne zawieszenie broni, by zaszczepić dzieci.

Zniszczenia w Strefie Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Kilka tygodni temu wirusa polio wykryto już w ściekach w Strefie Gazy. Według WHO możliwe, że wirus krąży na tym terenie już od września ubiegłego roku. O zagrożeniu potencjalną epidemią, która byłaby niebezpieczna również dla innych państw regionu ostrzegali specjaliści WHO i naukowcy z Izraela.

W piątek WHO i UNESCO zaapelowały do wszystkich stron konfliktu w Strefie Gazy o doprowadzenie do przerw humanitarnych na siedem dni, które umożliwiłyby dwie serie szczepień przeciwko polio. Kampania miałaby zabezpieczyć przed wirusem ok. 640 tys. dzieci poniżej 10. roku życia żyjących na tym terytorium.

Ponad 40 tys. ofiar w Strefie Gazy

Wojna między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas a wojskiem izraelskim trwa od ponad 10 miesięcy. Zginęło w niej ponad 40 tys. Palestyńczyków. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Infrastruktura medyczna jest zniszczona, podobnie jak systemy wodno-kanalizacyjne, co sprzyja rozwojowi chorób zakaźnych.



Najskuteczniejszą szczepionką przeciwko polio byłby pokój, ale cokolwiek się stanie, teraz konieczne jest zawieszenie broni, by zaszczepić dzieci - podkreślił w piątek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Groźna choroba zakaźna

Polio, zwane również chorobą Heinego-Medina lub ostrym nagminnym porażeniem dziecięcym, wywoływane jest przez przenoszony drogą fekalno-oralną wirus i może prowadzić do paraliżu, niepełnosprawności lub śmierci. Po wynalezieniu szczepionek przeciwko tej chorobie w połowie XX wieku i ich stopniowym rozpowszechnieniu polio zostało wyeliminowane w większości państw świata.

Epidemiolodzy ostrzegali, że ogniska polio wielokrotnie wybuchały jednak podczas konfliktów zbrojnych i kryzysów również w krajach, w których dzięki szczepionkom praktycznie wykorzeniono tę chorobę.