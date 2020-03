Były reprezentant Anglii Daniel Sturridge został zawieszony na cztery miesiące i musi zapłacić grzywnę w wysokości 150 tys. funtów. To kara nałożona przez angielski związek piłki nożnej za złamanie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich.

Daniel Sturridge / Petter Powell / PAP/EPA

Parę dni temu 30-letni piłkarz rozwiązał kontrakt z Trabzonsporem i będzie mieć teraz trudność ze znalezieniem nowego pracodawcy.



Niezależna komisja uznała, że Sturridge przekazał swojemu bratu informację o możliwym transferze w styczniu 2018 z Liverpoolu do Sevilli. Ostatecznie piłkarz nie przeszedł do hiszpańskiego klubu.



Już latem 2019 Sturridge był zawieszony na dwa tygodnie i musiał zapłacić 75 tys. funtów. Ale ta kara została uznana przez angielski związek za zbyt łagodną i dlatego komisja odwoławcza miała zająć się sprawą jeszcze raz.



Sturridge, 26-krotny reprezentant Anglii, ma zakaz profesjonalnej gry w futbol do 17 czerwca.