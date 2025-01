Były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki w sobotę został pochowany na Cmentarzu Sołackim w Poznaniu. "Całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwijaniu polskiego sportu" - powiedział w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Kraśnickiego / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kraśnicki zmarł 10 stycznia w wieku 75 lat. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, minister sportu i turystyki Sławomir Nitras oraz wielu wybitnych sportowców i przedstawicieli polskich związków sportowych.

Andrzej Kraśnicki całe swoje życie zawodowe poświęcił rozwijaniu polskiego sportu. I trzeba jasno powiedzieć - poświęcił je Rzeczypospolitej. To dlatego są tu przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Bez wątpienia jest, bo tak trzeba mówić, patrząc na historię, którą zapisał, człowiekiem sukcesu i wielkich zasług dla polskiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego. A także budowania wizerunku Polski i polskiego sportu na całym świecie - powiedział Duda.

"Wprowadził atmosferę zwycięstwa i spokoju"

Prezydent wspomniał też o innych wyzwaniach, z jakimi musiał zmierzyć się Kraśnicki, gdy w 2006 roku obejmował funkcję prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Potrafił sobie poradzić z najtrudniejszymi sytuacjami i miał niezwykłą odwagę podjęcia się zadań, których wielu obawiało się dotknąć. Tak było w 2006 roku, kiedy stanął na czele Związku Piłki Ręcznej w Polsce w sytuacji niezwykle trudnej (...). Przez wiele lat nie notowano sukcesów, reprezentacje Polski nie grały w mistrzostwach świata czy Europy, a wewnątrz organizacji trwały spory najeżone wzajemnymi pretensjami i problemami. Andrzej Kraśnicki zgodził się podjąć poprowadzenia spraw polskiej piłki ręcznej, a jak się potem okazało, niewiarygodnego wyprowadzenia jej z wielkich problemów w pasmo sukcesów nienotowanych w historii do tamtego momentu - podkreślił.

To on to zorganizował, dobrał ludzi, ale przede wszystkim wprowadził atmosferę zwycięstwa i spokoju. Był człowiekiem budowania i to była jego niezwykła cecha - był gotów współpracować z każdym, kto tylko miał dobrą wolę współtworzenia i służenia sprawom, które w jego ocenie były ważne. Nie patrzył na sympatie, nie oglądał się na inne uwarunkowania, tylko działał - dodał prezydent.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kraśnicki był jednym z inicjatorów organizacji Igrzysk Europejskich, które odbyły się w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Zdaniem Dudy, zawody zakończyły się sukcesem i były wstępem do dyskusji na temat organizacji przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich.

Gdy prezes Kraśnicki powiedział mi o Igrzyskach Europejskich na południu Polski, skąd pochodzę i doskonale znam, przyznam szczerze, że zamarłem. Powiedział mi wówczas "zrobimy to panie prezydencie i zobaczy pan, że będzie to wstęp do organizacji letnich igrzysk olimpijskich". I zrobił, a igrzyska zakończyły się organizacyjnym sukcesem. Umiał połączyć wszystkie dążenia, załagodzić wszystkie konflikty i rozwiązać wszystkie problemy - przyznał.

"Jego życie było testamentem dla sportu"

Bach, z którym Kraśnicki przez wiele lat współpracował jako prezes PKOl, podkreślił, że łączyła ich nie tylko praca, ale przyjaźń. Miałem szczęście poznać człowieka, z ogromnym sercem - zaznaczył.

Żegnamy dziś człowieka, którego życie było testamentem dla sportu, który potrafił jednoczyć i inspirować innych. Był kimś więcej niż liderem, był wizjonerem. W trakcie jego kadencji w PKOl dokonała się ogromna modernizacja polskiego sportu. Potrafił poprowadzić wspólnie zawodników, polityków, świat biznesu, kultury i liderów z innych dziedzin życia. Podniósł polski sport na bardzo wysoki poziom, promował i bronił wartości oraz autonomii sportu. Nie tylko w Polsce Andrzej był darzony ogromnym szacunkiem i ogromnie doceniany - dodał szef MKOl.

Thomas Bach / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Przyjaciel, przewodnik, mentor"

Minister Sławomir Nitras nie ukrywał, że dorobek, jaki pozostawił po sobie Kraśnicki, należy "potraktować jako dziedzictwo polskiego sportu, którym powinniśmy się kierować".

To był człowiek wyjątkowo dobry, z kimkolwiek rozmawiał, traktował go po partnersku. Mam ten zaszczyt w imieniu rządu pochylić głowę nad grobem prezesa Kraśnickiego dziękując mu za to wszystko, co mu zawdzięczamy - my jako społeczeństwo i my jako państwo. W rozmowach z wieloma najwybitniejszymi z polskimi sportowcami, gdy pojawiało się nazwisko pana prezesa Kraśnickiego, to wszyscy powtarzali te same słowa: przyjaciel, przewodnik, mentor, człowiek, który stanął na mojej drodze i moje życie potoczyło się lepiej. Jeśli mówimy często o rodzinie olimpijskiej i sportowej, to niewątpliwie był i pozostanie ojcem tej rodziny - zaznaczył szef MSiT.

Związany głównie z piłką ręczną

Kraśnicki przez wiele lat związany był przede wszystkim z piłką ręczną - jako zawodnik, występował m.in. w młodzieżowych reprezentacjach kraju, następnie jako trener, a w 2006 roku został prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wcześniej, w latach 2003-05, był szefem Polskiej Konfederacji Sportu, był także prezesem Posnanii.

Po śmierci Piotr Nurowskiego, Kraśnicki w 2010 roku został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którym kierował przez kolejne 13 lat. Był jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees - EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees - ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency - WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz liczne polskie i międzynarodowe organizacje. W listopadzie ubiegłego roku otrzymał z rąk prezydenta Dudy Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.