"Rosyjskie służby zaczęły szukać Polaków, by destabilizowali sytuację w kraju przed wyborami. Chcę wszystkich przestrzec: za jakiekolwiek relacje z obcym wywiadem jest kara więzienia (...). Widzimy w cyberprzestrzeni informacje, szczególnie w tej zaciemnionej części sieci, w Darknecie, że są oferty pojawiające się z grup APT, czyli grup adresowanych przez Rosję, które wprost mają być komponentem wsparcia rosyjskich sił specjalnych, by płacić Polakom za to, żeby działali przeciwko swojemu państwu" - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapowiedział wprowadzenie w styczniu planu ochrony wyborów w cyberprzestrzeni.

Na początu rozmowy Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o budżet na 2025 rok, który został podpisany przez prezydenta Andrzej Dudę w piątek.

"To będą największe środki w historii"

To dobry budżet dla państwa, to będą największe w historii środki na ochronę zdrowia. To naprawdę więcej niż w roku 2024 - ponad 30 mld zł. To więcej środków na obronność, inwestycję i zakupy. To bardzo dużo pieniędzy też w moim obszarze: cyberbezpieczeństwie i ochronie - tak Krzysztof Gawkowski skomentował bużet.

Prezydent podpisał go w piątek, ale jednocześnie skierował część przepisów w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Ziemiec przypomniał, że budżet zakłada mniej pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego i KRS-u, i to są właśnie zastrzeżenia prezydenta.

Mam problem z panem prezydentem przez ostatnie miesiące. Widzę, że oprócz obszaru bezpieczeństwa państwa, to jest stałe podrzucanie kłód pod nogi, a od prezydenta oczekuje się odpowiedzialności - powiedział wicepremier.

Gawkowski o kontaktach z Rosjanami: Przestrzegam wszystkich

Rosyjskie służby zaczęły szukać Polaków, by destabilizowali sytuację w kraju. Chcę wszystkich przestrzec, by nie działać przeciwko własnemu państwu - powiedział wicepremier.

Dzisiaj Europę trzeba przestrzegać przed wojną w cyberprestrzeni z Rosją - dodał.

Przypomnę wszystkim, bo to jest tu - u pana - najlepszy moment, że jeśli ktoś wchodzi w jakiekolwiek relacje z obcym wywiadem, to to jest artykuł 130 Kodeksu karnego i za to jest kara więzienia. Nawet małe wejście w relacje ze służbami rosyjskimi, to jest szpiegostwo, a od stycznia rosyjski wywiad wojskowy zaczął od stycznia poszukiwania Polaków, aby w tym uczestniczyli. Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Identyfikujemy to, a poza tym po to jest także ta audycja. Żeby mocno i wyraźnie powiedzieć, że każdy, kto się skusi na jakiekolwiek pieniądze, jakie mógłby dostać od obcego wywiadu, będzie pisał dezinformacje, wpływał... (poniesie konsekwencje - przyp. red.). Tu chodzi o pieniądze, grube pieniądze. To nie są tylko dane z Polski, ale też od innych służb - poinformował wicepremier.

Plan ochrony wyborów w cyberprzestrzeni

W styczniu ogłosimy plan ochrony wyborów w cyberprzestrzeni. Zostaną zaproszone do współpracy wszystkie kluby i wszystkie partie, które wystawiają kandydatów na prezydenta, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. Zero cenzury, pełna odpowiedzialność i przede wszystkim przeciwstawienie się rosyjskim wpływom, bo dzisiaj Rosjanie chcą wpływać na polskie wybory - powiedział gość Krzysztofa Ziemca.

