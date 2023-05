Real Madryt jako pierwszy z wymienionej trójki rozegra swoje spotkanie w ten weekend. "Królewscy" podejmą w sobotni wieczór Getafe. W niedzielę o 16:15 Atletico Madryt zagra z "czerwoną latarnią" La Ligi - Elche.

Jeśli podopieczni Carlo Ancelottiego oraz Diego Simeone nie wygrają swoich spotkań, piłkarze Barcelony będą stawać do rywalizacji z Espanyolem jako mistrzowie tegorocznych rozgrywek. Jeśli jednak któraś z madryckich drużyn wygra swoje spotkanie, gracze Xaviego Hernandeza będą musieli odłożyć świętowanie na później.

Rekordy zostaną pobite?

Barcelona poza "dociągnięciem" przewagi do końca ma również inne cele: Marc Andre ter Stegen - bramkarz "Dumy Katalonii" traci tylko jedno spotkanie bez straconej bramki do wyrównania rekordu rozgrywek, należący od sezonu 1993/94 roku do Francisco Liano z Deportivo La Coruna. Oprócz tego "Barca" w obecnym sezonie straciła jedynie 11 bramek, a rekord z liczbą 18 goli straconych należy do Deportivo La Coruna (1993/94) i Atletico Madryt (2015/16).

Robert Lewandowski w swoim premierowym sezonie na Camp Nou wciąż walczy o miano najlepszego strzelca sezonu La Liga. Obecnie Polak z 19 trafieniami prowadzi w klasyfikacji - ma dwa gole więcej od Karima Benzemy.

Opracowanie: Kacper Malinowski.