Anna Tybor, polska alpinistka, rozpoczęła atak szczytowy na Nanga Parbat, planując zdobycie szczytu 11 lipca. Tybor, w towarzystwie Toma Lafaille'a, rozpoczęła ostateczne podejście - jest to możliwe dzięki korzystnym prognozom pogody oraz zakończeniu aklimatyzacji w obozach drugim i trzecim.

/ Biuro Prasowe Anny Tybor / Materiały prasowe

Tegoroczna górska wyprawa Anny Tybor ruszyła w kwietniu.

Aklimatyzacja i atak

Jak informuje biuro prasowe Anna Tybor Dream Line 2024, podczas fazy aklimatyzacyjnej, Tybor i Lafaille zmierzyli się z trudnymi warunkami, w tym obfitymi opadami śniegu oraz wysokim zagrożeniem lawinowym, które znacznie utrudniały poruszanie się po eksponowanych stokach Nanga Parbat.

Zespół spędził noce w różnych wysoko położonych obozach, aby dostosować się do surowych warunków, co jest kluczowym przygotowaniem do nadchodzącej wspinaczki.

O Nanga Parbat

Nanga Parbat, znany jako "Zabójcza Góra", ma taką sławę ze względu na swoje techniczne trudności i trudne warunki pogodowe.

Pierwsza udana polska ekspedycja odbyła się w 1985 roku, kiedy Jerzy Kukuczka i jego zespół zdobyli szczyt nową drogą przez filar południowo-wschodni. Kukuczka, legendarna postać w świecie alpinizmu, z powodzeniem wspiął się na wiele z najtrudniejszych gór świata. W 1990 roku Krzysztof Wielicki jako pierwszy samotnie wspiął się drogą Kinshofera, pokazując determinację i umiejętności polskich wspinaczy.

Historia narciarskich zjazdów z Nanga Parbat również jest pełna niezwykłych osiągnięć. Pierwszy zjazd na nartach z tej góry miał miejsce w 1990 roku, kiedy to Hans Kammerlander i Diego Wellig dokonali tego wyczynu, zjeżdżając ścianą Diamir z wysokości 8025 metrów. Choć nie zaczęli z samego wierzchołka, ich osiągnięcie było przełomowe. W 2014 roku Elisabeth Revol i Tomek Mackiewicz kontynuowali eksplorowanie tej góry, rozpoczynając zjazd z wysokości 8000 metrów, co również wymagało częściowego zejścia pieszo przez trudne sekcje, co podkreśla wyzwania związane z narciarstwem na tym szczycie.

Wyprawy Anny Tybor

Obecna ekspedycja Anny Tybor jest kontynuacją sukcesów na innych ośmiotysięcznikach - są wśród nich historyczne zjazdy z Manaslu w 2021 i Broad Peak w 2023. Tybor, jako pierwsza kobieta na świecie, zdobyła te szczyty na nartach bez użycia dodatkowego tlenu.