Dla doświadczonego już zawodnika będzie to powrót do Ekstraklasy po 6 latach. Po raz ostatni pomocnik zagrał w niej w 2017 roku w barwach Arki Gdynia. Adrian Błąd jest jednak wychowankiem Zagłębia Lubin i to między innymi tego meczu w ekstraklasie nie może się już doczekać.

Ten mecz na pewno będzie jakimś sentymentalnym powrotem dla mnie, ale najbardziej nie mogę się doczekać meczu na nowym stadionie GKS-u przy ul. Nowej Bukowej - mówi.

W Katowicach dobiega końca budowa nowego kompleksu sportowego składającego się ze stadionu piłkarskiego (na 15 tys. miejsc), hali (3 tys.) i dwóch boisk treningowych. Koszt budowy to 240 mln złotych. Pierwszy mecz na nowym stadionie GKS ma rozgrać wiosną, jednak to, że ten pierwsze mecz uda się rozgrać na starym leciwym już obiekcie przy ul. Bukowej w Katowicach ma dla wszystkich w klubie ogromne znacznie.

Dla mnie będzie to piękne podsumowanie wszystkiego. Od spadku do II Ligi. Potem awans do I LIGI, a teraz pożegnanie starego stadionu przy Bukowej i to w Ekstraklasie. Ten stadion po wielu latach niebytu zazna jeszcze tej piłkarskiej Ekstraklasy. Ja się bardzo cieszę, że w Ekstraklasie zostanie jeszcze pokazany ten klimat starej Bukowej, bo przy komplecie publiczności da się odczuć, ze ten stadion nadal żyje - mówi z uśmiechem Adrian Błąd.

Do drużyny latem wrócił po siedmioletniej przerwie obrońca Alan Czerwiński, ostatnio występujący w poznańskim Lechu. Poza nim klubowi działacze pozyskali hiszpańskiego napastnika Borję Galana (Odra Opole), Lukasa Klemenza (obrońca, Górnik Łęczna), Sebastiana Milewskiego (pomocnik, Arka Gdynia) oraz Adama Zrelaka (napastnik, Warta Poznań). Ponad 20 zawodników występujących w GKS w poprzednim sezonie pozostało w klubie. A nowi szybko się wprowadzili do drużyny.

Nie trzeba było robić żadnych specjalnych rytuałów czy wkupnego. Wszyscy naprawdę świetnie się wkomponowali w naszą szatnię i mam nadzieję, że będą wartością dodaną dla tej drużyny - wyjaśnia pomocnik GKS-u.

W klubie z Katowic od zawsze grali zawodnicy pochodzący z Górnego Śląska i mocno utożsamiający się z regionem. Ważnym elementem w szatni GKS-u była więc Ślonkso Godka. Dziś jest już jej zdecydowanie mniej niż za czasów Jana Furtoka czy Piotra Piekarczyka.

Nie mogę powiedzieć, że godom ale dużo rozumiem. Jak jadę w swoje rodzinne strony to nawet mówią do mnie, że zaciągam jakbym był ze Śląska. A z rozumieniem jest różnie, bo obok mnie w szatni siedzi Dawid Kudła czyli rodowity Ślązak i jak on czasem coś powie to chwilę musze się zastanowić - poskreśla Adrian Błąd.

Pierwszy mecz GKS-u Katowice w Ekstraklasie po 19 latach w sobotę o 14:45.