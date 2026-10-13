Po atakach w szkołach Błaszczak chce więcej lekcji religii i wskazuje: Należałoby przywrócić karę śmierci

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„Myślę, że problem jest głębszy. Sądzę, że on wynika z kryzysu wieloaspektowego (…). Kryzysu szkoły, związanego z podejściem, bo rządzący zrezygnowali z jednej lekcji religii, a więc kryzysu wychowania” – powiedział o atakach w szkołach w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak. Dopytywany, czy do ograniczenia przemocy w szkołach potrzebna byłaby większa liczba lekcji religii, mówił: „Tak”. Zaznaczył też, że za szczególnie okrutne zbrodnie należałoby przywrócić karę śmierci.

Wiceprezes stwierdził, że w problemie dotyczącym agresji wśród uczniów chodzi o postawy. Na przykład, kiedy mówi się młodym ludziom, że mogą sobie płeć zmieniać, to wprowadza się w ich głowach zamęt - mówił. Co ataki na kolegów z nożem mają wspólnego z tranzycją? Przyczyny psychiczne z czego wynikają? Z kryzysu wychowania, edukacji, cywilizacyjnego – ocenił. Poseł PiS podkreślił, że przemoc jest problemem w naszym kraju i przypomniał hasło obraźliwe wobec Prawa i Sprawiedliwości stosowane m.in. przez polityków KO.

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Błaszczak: Mam wrażenie, że rządzący wysyłają alerty, żeby mieć usprawiedliwienie Czas: 20:23

Były szef MON wskazał, że Polska nie jest w stanie postawić policjantów w każdej klasie. Trzeba wrócić do wartości, do przesłania chrześcijańskiego. Trzeba wrócić do tego, żeby nie atakować Kościoła rzymskokatolickiego. Trzeba wrócić do źródeł naszej cywilizacji chrześcijańskiej – powiedział.

Dopytywany, czy do ograniczenia przemocy w szkołach, potrzebna byłaby większa liczba lekcji religii, mówił: Tak.

Policjant nie wychowa dziecka – zaznaczył. Czy zatem dodatkowa lekcja religii wychowa dziecko, mówił: Tak, religia wychowuje. Rodzice również.

Mariusz Błaszczak o publicznej egzekucji w USA i karze śmierci

W kontekście religii i przemocy Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na planowaną przez szefa Departamentu Wojny USA publiczną egzekucję. Takie działanie może zdaniem gospodarza Porannej rozmowy w RMF FM normalizować przemoc. Mnie się publiczne egzekucje nie podobają – podkreślił wiceprezes PiS. Dodał jednak: Dla dorosłych, dla przestępców to, że zostaną pozbawieni życia, stanowi pewien element odstraszania.

„Za zbrodnie szczególnie zuchwałe, szczególnie okrutne: tak. Myślę, że należałoby przywrócić karę śmierci” – zaznaczył były szef MON i MSWiA.

Błaszczak wskazał, że trudno nie zgadzać się w tej kwestii z aktualnym i poprzednimi papieżami, którzy są przeciwko karze śmierci. Ja wychodzę z innego założenia, bardzo mocno staram się zwrócić uwagę na to, że przywódca Kościoła ma taką misję – podkreślał.

„Mam wrażenie, że rządzący wysyłają alerty, żeby mieć usprawiedliwienie”

Należy uprzedzać wtedy, kiedy jest duże prawdopodobieństwo zagrożenia. Mam wrażenie, że rządzący, żeby mieć usprawiedliwienie, że cokolwiek robią, wysyłają alerty. A gdzie się można schronić? – pytał Mariusz Błaszczak w Porannej rozmowie w RMF FM. Były szef MON odniósł się do dzisiejszego alertu RCB i sondażu na zlecenie RMF FM.

Z najnowszego sondażu Opinia24 wynika, że niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego ma dość nocnych powiadomień związanych z wojną w Ukrainie. Zdenerwowanie ciągłym otrzymywaniem alertów wyraził na antenie naszej stacji jeden ze Słuchaczy. Do tego odniósł się wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Zgadzam się z opinią jednego ze słuchaczy RMF FM, że w ten sposób usypiana jest wrażliwość ludzi. W sytuacji, w której mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymują bardzo często alerty, to przyzwyczajają się do tego. Służby powinny działać w ten sposób, żeby być gotowe do pomocy wtedy, kiedy jest realne zagrożenie – zaznaczył.

Jego zdaniem zbudować trzeba jednostkę w Sobieszynie, gdzie PiS planowało powstanie dywizjonu przeciwlotniczego. To jest zarzut, który stawiam rządzącym: dużo opowiadają, a mało robią – podkreślił były szef MON i MSWiA.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy

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