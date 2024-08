Prokuratura Rejonowa w Zakopanem rozszerzyła zakres śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego strażaka, który miał zostać dotkliwie pobity w Białym Dunajcu. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, nikomu na razie nie przedstawiono zarzutów.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn wyjaśnia, że pierwsze przestępstwo dotyczy spowodowanie obrażeń ciała pokrzywdzonego, a drugie nieumyślnego spowodowania jego śmierci.

Śledztwo jest prowadzone w sprawie, nikomu na razie nie przedstawiono zarzutów.

Jak przekazała rzeczniczka, z przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie sekcji wynika, że przyczyną śmierci 25-latka był krwiak podtwardówkowy, natomiast biegłym nie udało się jeszcze ustalić, jak powstały te obrażenia.

Znana jest przyczyna zgonu, ale nie został ustalony mechanizm, w jaki sposób powstały te obrażenia - wyjaśniła Justyna Rataj-Mykietyn.

Przesłuchiwani są świadkowie, a także zbierane ślady na miejscu zdarzenia. Jednak kluczowa dla tej sprawy może okazać się opinia biegłego, który wskaże, w jaki sposób doszło do urazu głowy u 25-latka i czy ktoś się do tego przyczynił - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Do tragicznych zdarzeń miało dojść w nocy z 1 na 2 sierpnia. W remizie OSP w Białym Dunajcu doszło wtedy do bójki. 25-letni strażak trafił w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarł w minioną niedzielę