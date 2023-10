Ważna informacja dla kierowców. W środę, 25 października, zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 47 w Nowym Targu, w okolicy budowanego węzła Nowy Targ Południe.

Prace drogowe na zakopiance / GDDKiA Kraków /

Jak poinformował małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 47 zostanie wprowadzona w środę, 25 października, około godziny 11. Chodzi o odcinek dk nr 47 w Nowym Targu, w okolicy budowanego węzła Nowy Targ Południe.

"Samochody jadące w kierunku Zakopanego zostaną skierowane na nową jezdnię, równocześnie droga dla samochodów jadących w kierunku Krakowa zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Zmiana związana jest z budową nowego układu drogowego w tym rejonie" - informuje GDDKiA.

W środę kierowców czeka zmiana organizacji ruchu drogowego / GDDKiA Kraków /

Zakopianka z Rdzawki do Nowego Targu

Jest to część budowy nowego przebiegu dk nr 47 od Rdzawki do Nowego Targu.

Małopolska GDDKiA przypomina, że nowy odcinek drogi krajowej o długości 16,13 km powstaje między Rdzawką a Nowym Targiem.

"Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Budujemy cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie - ponad 1/4 długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa, w Lasku, będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość inwestycji to prawie 1 mld złotych. Planowany termin oddania do użytkowania to wrzesień 2024 roku.