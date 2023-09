W czwartek wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 7, czyli popularnej zakopiance. W Gaju k. Krakowa zwężona będzie do jednego pasa jezdnia prowadząca w kierunku Myślenic. Utrudnienia związane są z budową wiaduktu drogowego w tym rejonie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zmiana organizacji ruchu i związane z nią utrudnienia potrwają od g. 7 do późnego popołudnia.



W tym czasie zwęzimy do jednego, lewego pasa jezdnię Zakopianki w Gaju prowadzącą w kierunku Myślenic. Jest to konieczne, żeby zabetonować przyczółek podpory przyszłego wiaduktu. Późnym popołudniem udostępnimy kierowcom w tym miejscu oba pasy ruchu - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA.



W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa. Koszt budowy obiektu to prawie 32 mln zł, inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu państwa.