Dziewięć psów saperskich, wyszkolonych w Belgii, Luksemburgu i Finlandii, zostało uroczyście przekazanych ukraińskiej armii. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania. Pomogą też w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

Jednostka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przekazanie psów dla ukraińskiej armii / Grzegorz Momot / PAP

W Polsce zwierzęta odbyły turnus adaptacyjny na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, w czasie którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych, a przez to przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej - mówił podczas uroczystego przekazania psów komendant Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

Psy zostały przekazane w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej.

Komisja Europejska przekazała również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane w celu wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo.

Obecny na uroczystości dyrektor w Komisji Europejskiej Martin Schiefer mówił, że przed Ukrainą stoi wyzwanie oczyszczenia wszystkich obszarów na których znajdują się te środki wybuchowe. To obszar, który zajmuje tyle co Austria, Dania i Holandia razem wzięte - podkreślił Schiefer.

Przedstawiciel sił zbrojnych Ukrainy kpt. Leonid Lewczenko wyraził wdzięczność krajom partnerskim za wsparcie. Dziękujemy, że z taką chęcią pomagacie nam w tym trudnym czasie. Wiemy, że współpraca z naszymi partnerami jest bardzo ważnym krokiem, aby zapewnić pokój i stabilność w naszym regionie. Wasze wsparcie pomaga nam utrzymać bezpieczeństwo kraju i chronić nasz naród przed zewnętrznymi zagrożeniami - mówił.

Specjalnie wyszkolone psy zostaną także wyposażone w urządzenia służące do wykrywania materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji.

Projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa zwierząt. Psy podczas wykonywania zadań są ubrane w specjalne buty, okulary oraz szelki ochronne. Do tej pory żaden nie zginął ani nie został ranny podczas wykrywania materiałów wybuchowych lub rozminowywania. Zwierzęta mają specjalną budę transportową, karmę i apteczkę.

To już kolejne psy przekazane stronie ukraińskiej. Pierwszych dziewięć pojechało na Ukrainę w marcu.