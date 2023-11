Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała transport prawie 11 ton nielegalnych odpadów. Kierowca ciężarówki przewoził tworzywa sztuczne.

/ Dolnośląska KAS /

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wykryli podczas kontroli na autostradzie A4 nielegalny przywóz tworzyw sztucznych z Holandii. Okazało się, że odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub utylizację.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli naczepę wraz z towarem. Odbiorcy odpadów grozi kara od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

KAS przypomina, że transport odpadów podlega zgłoszeniu w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). System SENT to narzędzie do walki z przestępczością transgraniczną. Został stworzony, by rejestrować towary wrażliwe takie jak: paliwo, alkohol, tytoń czy odpady.