Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie psa, który zeskoczył z krzesełka kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem i w wyniku upadku doznał śmiertelnych obrażeń. Zdaniem śledczych nie doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Właściciel czworonoga odpowie za wykroczenie polegające na niedopilnowaniu psa.

/ Shutterstock/print screen "Tygodnik Podhalański" /Shutterstock /

Zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, iż doszło do realizacji znamion znęcania się nad zwierzęciem. Co istotne, właściciel zwierzęcia po wypadku zapewnił mu właściwą opiekę weterynaryjną i dlatego nie można mówić o celowym działaniu tej osoby, które miałoby wyrządzić krzywdę zwierzęciu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.



Po uprawomocnieniu decyzji prokuratury zostanie przeprowadzone postępowanie wykroczeniowe za nieupilnowanie zwierzęcia przez właściciela. Następnie policja wymierzy karę dla właściciela psa na mocy artykułu 77. kodeksu wykroczeń i pod tym kątem ma być sprawa badana przez policję. Mężczyźnie grozi kara grzywny do 250 zł albo kara nagany.

Nagranie opublikowali przypadkowi turyści

Do nieszczęśliwego wypadku z udziałem psa doszło pod koniec lipca. Właściciel czworonoga wsadził samo zwierzę na krzesełko kolejki linowej, a pies będąc kilka metrów nad ziemią, zeskoczył na dół.

Przypadkowi turyści nagrali zdarzenie i opublikowali film w mediach społecznościowych. Właściciel czworonoga jechał w następnym krzesełku razem z dwoma innymi psami.