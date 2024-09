Ekipy remontowe rozpoczęły wymianę mostu na potoku Roztoka w Dolinie Roztoki - poinformował Tatrzański Park Narodowy. Szlak nie jest zamknięty. można korzystać ze starego mostu.

/ Shutterstock

Pracownicy TPN apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace budowlane.

Doliny Roztoki w Tatrach Wysokich ma ok. 4 km długości. Porasta ją las świerkowy, który wyżej przechodzi w bór limbowy. To jeden z najlepiej zachowanych w Tatrach naturalnych lasów. Wiedzie tamtędy szlak turystyczny do Doliny Pięciu Stawów.