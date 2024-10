Dodatkowe patrole policji od dziś do poniedziałku można spotkać na trasach w całej Polsce. Właśnie ruszyła policyjna akcja "Znicz" związana z dniem Wszystkich Świętych. Największej liczby policjantów, bo ok. 6 tys., spodziewać się można 1 listopada.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci zwracają przede wszystkim uwagę na prędkość i na to, jak kierowcy zachowują się wobec pieszych.

Funkcjonariusze mają mieć m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy z wideorejestratorami.



Zanim wyruszymy w trasę, powinniśmy zabezpieczyć ciężkie przedmioty, które przewozimy w aucie. Chodzi o to, żeby podczas awaryjnego hamowania nie doszło do przesunięcia tych przedmiotów. Znicz, który waży 0,5 kg, w przypadku hamowania przy prędkości 70-80 km/h nabiera ciężaru kilkudziesięciu kilogramów i może spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia - mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Policjanci zwrócą też uwagę na bezpieczeństwo w środkach komunikacji zbiorowej i w obrębie cmentarzy.



Nie wszyscy odwiedzają groby bliskich tylko po to, żeby zapalić tam znicz, czy położyć kwiaty. Dla części osób jest to okres, w którym chcą się wzbogacić. Mowa tutaj szczególnie o kieszonkowcach czy różnego rodzaju oszustach - zaznaczył kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego KGP.



31 października i 1 listopada na drogach będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t z wyłączeniem autobusów i niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 31 października zakaz będzie obowiązywał w godz. 18:00-22:00, a 1 listopada w godz. 8:00-22:00.



Dziś rusza też akcja "Bezpieczny Powrót z RMF FM" i specjalne wydania serwisów drogowych. Nasi reporterzy na bieżąco będą monitorować sytuację na polskich drogach i przekazywać Wam najświeższe informacje. Czekamy też na sygnały od Was - możecie je wysyłać na Gorącą Linię RMF FM.