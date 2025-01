Kolejkowo to największa wystawa makiet kolejowych w Polsce. 510 metrów torów, 5 tysięcy figurek, 215 samochodów, 242 budynki, mosty, stoki narciarskie. To zminiaturyzowany Wrocław, ale też okolice. W tym roku obchodzi swój jubileusz - na mapie Wrocławia funkcjonuje od 10 lat i jak dowiedziało się Radio Wrocław, będzie jeszcze większe.

Na zdjeciu: otwarcie instalacji dotyczącej WKS Śląska we wrocławskim Kolejkowie / Maciej Kulczyński / PAP

Stukot przejeżdżających pociągów, migające światła latarni, zgiełk miasta, nocne życie, sielanka wsi, wakacje nad wodą - to wszystko zobaczymy na wystawie, która w 2019 roku przeniosła się z Dworca Świebodzkiego do Sky Tower.

Był trudny moment, kiedy przyszła pandemia, ale goście do nas wrócili i jest ich coraz więcej, dlatego chcemy się rozwijać. W tym roku rozbudujemy makietę o wrocławskie zoo, podziemne przejścia z krasnalami, będą też nowe mosty, bo w końcu Wrocław to miasto mostów. Rozbudujemy brzegi Odry, a w przyszłości planujemy też lotnisko - powiedział RMF FM pomysłodawca miejsca Jakub Paczyński.

Kolejkowo zachwyca od 10 lat

Kolejkowo odwiedziło w ciągu 10 lat 1,5 mln osób. Makieta zachwyca przede wszystkim szczegółami. Pod dostatkiem tu codziennych niespodzianek - roboty drogowe, stłuczka, zajęte miejsce parkingowe, uciekający złodziej, schadzka zakochanych czy zatłoczony przystanek tramwajowy. Są też najważniejsze punkty Wrocławia i Dolnego Śląska - kamienice z wrocławskiego rynku z Ratuszem, obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce i Dworzec Świebodzki, a nawet mała ławeczka w restauracji przy ulicy Bogusławskiego, na której tętni nocne życie wrocławian. Dzieci cieszą się z poukrywanych postaci z bajek - Elsy, Olafa czy Małej Syrenki. Dorośli goście doceniają z kolei staranność i dokładność, z jaką odwzorowane zostały różne miejsca.

Coś niesamowitego, tyle szczegółów, tyle drobiazgów, doceniam pracę, którą w to włożono, przyszłam z wnukami i myślałam, że to dla nich atrakcja, ale jestem chyba bardziej zachwycona od nich - powiedziała Martynie Czerwińskiej pani Ela z Zielonej Góry. Menager Kolejkowa Kamil Sowiński przyznaje, że stworzenie niektórych elementów jest bardzo pracochłonne: Nad budową Ratusza pracowało trzech modelarzy przez 2,5 tysiąca godzin. Wiele czasu zajmuje też stworzenie figurek, a mamy ich już 5 tysięcy. Najdłużej powstawali piłkarze Śląska Wrocław - każda figurka to 12 godzin pracy.

Samochody pokonują tu dziennie 8 godzin jazdy, więc co ciekawe - musimy im wymieniać ogumienie, tak jak w prawdziwych autach.

Makietę można oglądać w odsłonie dziennej i nocnej. Pada tam też prawdziwy deszcz. Kolejkowo ma też swoje oddziały w Gliwicach i Jeleniej Górze. Z okazji 10. urodzin otrzymało tytuł i medal za szczególne zasługi dla miasta Wrocławia od prezydenta Jacka Sutryk oraz wyróżnienie za wkład w dolnośląską turystykę od Dolnośląskiej Izby Turystyki.