Mimo że od powodzi minęły już ponad cztery miesiące, nie wszyscy uczniowie wrócili do swoich szkół. W niektórych placówkach na południu Dolnego Śląska wciąż trwają remonty. Wojewoda zapowiedziała dziś we Wrocławiu, że będzie nowa pula pieniędzy na odbudowę i wyposażenie. Podziękowała też dyrektorom za zaangażowanie podczas powodzi.

Jedna z zalanych szkół, zdjecie z września 2024 roku / Andrzej Rudiak / PAP

Wrześniowa powódź nie ominęła szkół. Niektóre do dziś są remontowane lub czekają na odbudowę. To m.in. Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku. Wielka woda zniszczyła tam niemal cały parter i przyziemie. Prace dobiegają końca - po feriach dzieci wrócą do placówki przy Daszyńskiego.

W tej chwili są rozsiane po całym mieście, uczą się w czterech różnych miejscach. Powrót choć wyczekany, też nie będzie łatwy, bo warunki wciąż będą trudne. Nie mamy szatni, świetlicy, kuchni, podwórka. To zostało całkowicie zniszczone, ale damy radę, wszyscy się cieszą na powrót - przyznaje dyrektor Iwona Lemiesz. W trudnej sytuacji jest też szkoła w Bardzie. Uczniowie muszą się uczyć w budynku w sąsiednim Przyłęku, który mieścił dotąd trzy razy mniej dzieci.

Zajęcia odbywają się m.in. w pokoju nauczycielskim i salach przedszkolnych. Tam remont potrwa aż do września. Zdewastowane przedszkole w Stroniu Śląskim czeka z kolei na kontenerowe przedszkole, które powstaje w bezpiecznym miejscu - na wzniesieniu przy ulicy Sudeckiej. Otwarcie zaplanowano na 3 lutego. Docelowo gmina chce tam postawić murowane, ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać.

Pomoc i podziękowania

Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek zaprosiła do Urzędu Wojewódzkiego dyrektorów poszkodowanych szkół. Nie tylko po to, aby uzgodnić plan działania na najbliższe miesiące, ale także podziękować.

Panie są bohaterkami. Często zostawiały własny zalany dom, własne rodziny w trudnej sytuacji, aby ratować szkoły. Spały w nich, aby nikt się do nich nie włamał. Podziękowania należą się też nauczycielom, którzy byli z uczniami, w tych traumatycznych momentach. Zaraz po powodzi zabierali dzieci na zielone szkoły, chociaż sami byli w trudnej sytuacji. Wiem, że jedna z pań zrezygnowała z uroczystości nadania jej medalu, aby być z dziećmi. Dziękuję wam za to - mówiła wyraźnie wzruszona.

Wojewoda zapowiedziała dziś we Wrocławiu, że będzie nowa pula pieniędzy na odbudowę i wyposażenie szkół / Martyna Czerwińska / RMF FM

Dyrektorzy dostali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. Wojewoda dolnośląska Anna Żabska zapowiedziała z kolei, że do Urzędu Marszałkowskiego trafi nowa pula pieniędzy na odbudowę, remonty i wyposażenie szkół. To ponad 80 mln złotych z Unii Europejskiej.

Nabór wniosków ruszy w trzecim lub czwartym kwartale roku. Z poprzedniej puli - w 2024 r. - nie wszyscy zdążyli skorzystać. Złożenie wniosku wymaga przygotowania wielu dokumentów. Do rozdania było 400 mln złotych, a szkoły zawnioskowały zaledwie o 100 mln złotych.