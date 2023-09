​Żłobek przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu z tytułem najbardziej innowacyjnego żłobka w Polsce i ze specjalną nagrodą za wzorcowy jadłospis dla maluchów. Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wrocławski żłobek najbardziej innowacyjny w Polsce / Urząd Miasta Wrocławia /

Konkurs organizuje od 6 lat Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. W tym roku swoje aplikacje wysłało ponad 100 placówek z całej Polski. 35 żłobków walczyło w finale.

Zwracamy przede wszystkim uwagę na metody opieki na dziećmi. Funkcje wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze są podstawą weryfikacji zgłoszeń. Ocenialiśmy także kwestie żywieniowe i bezpieczeństwa. Wrocławski żłobek wyróżniliśmy za szereg innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają jakość opieki nad dziećmi. Doceniliśmy także niezwykłą dbałość o kompozycję posiłków dla najmłodszych - mówił Robert Wilczek - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

/ Urząd Miasta Wroclaw /

Żłobek przy ulicy Sygnałowej we Wrocławiu to jedna z najnowocześniejszych placówek w mieście.

Placówka rozpoczęła działalność w 2020 roku i zapewnia opiekę 220 maluchom od 20 tygodnia życia. To był pierwszy taki wielofunkcyjny obiekt we Wrocławiu. Po nim powstały kolejne - nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne.



W naszym żłobku jest 7 sal zabaw, każda ma osobne wyjście na zewnątrz i zadaszone tarasy, gdzie dzieci w pochmurne i deszczowe dni mogą bawić się na zewnątrz. Budynek jest w pełni klimatyzowany i monitorowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mamy zajęcia z jogi, ćwiczenia oddechowe, cykliczne zajęcia sensoryczne czy zajęcia w ogródku warzywnym, gdzie dzieci uczą się sadzić i pielęgnować roślin. To naprawdę innowacyjna placówka - podkreślała Iwona Bugajska dyrektorka Wrocławskiego Zespołu Żłobków.



Wszystkie posiłki w żłobku przygotowywane są na miejscu i komponowane na produktach wysokiej jakości, od lokalnych dostawców. Jadłospisy przygotowywane są przez dietetyka klinicznego, który współpracuje z placówką.

Żłobek posiada Certyfikat Zdrowego i Racjonalnego Żywienia

Dbamy, by potrawy były zdrowe, kolorowe, uczymy dzieci poznawania nowych smaków i konsystencji, ograniczając przy tym sól, cukier i produkty przetworzone. Podpowiadamy też rodzicom ciekawe przepisy, z których mogą korzystać - mówiła Eliza Werykowska, kierowniczka Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej.



Zajęcia w żłobku:

Elementy jogi. W czasie zajęć światło jest zgaszone a dzieci otaczają dźwięki lasu czy szum morza

Zajęcia sensoryczne, dopasowane do wieku dzieci

Zajęcia na magicznym dywanie - dzięki projektorowi multimedialnemu, zawieszonemu w jednej z sal, dzieci mogą skakać po wyświetlanych kałużach, zbierać liście, omijać kamyki. Ćwiczą refleks, koordynację, a przy okazji doskonale się bawią.

Zajęcia sportowe

W kąciku relaksacyjnym pani psycholog obserwuje dzieci, daje wsparcie rodzicom oraz pomaga w pracy paniom opiekunkom.

Żłobek prowadzi także ogród warzywny. Dzieci sadzą i pielęgnują rośliny

Ekologiczne rozwiązania:

Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania wody,

Instalacja fotowoltaiczna,

Zadbano o wody opadowe: powstały skrzynki rozsączające, studnie chłonne i zielony ogród, 43 drzewa, krzewy.

Zespół pracowników tej placówki to: 32 opiekunki,7 pań salowych, 3 panie kucharki, pracownik pralni, konserwator.



W przdszkolu przy ul. Sygnałowej, podobnie jak w każdym publicznym żłobku we Wrocławiu, personel korzysta z listy procedur, które należy zastosować w przypadkach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu dziecka. Kiedy istnieje podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc lub jest zaniedbywane.