​Na Politechnice Wrocławskiej odbyła się dziś (29.09) premiera nowego szosowego motocykla elektrycznego zbudowanego przez studentów uczelni. Nazywa się LEM Tachyon. Młodzi konstruktorzy zaprojektowali i wykonali jego ramę, układ napędowy, baterię i wiele innych komponentów.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Jak informuje Politechnika - motocykl przeszedł testy na profesjonalnych torach w Łodzi, Poznaniu i Starym Kisielinie, gdzie pobił rekordy swojego poprzednika o nazwie Photon.

Możemy się pochwalić takimi parametrami jak 120 niutonometrów momentu obrotowego przy 48 kilowatach mocy w tym motocyklu. Przyspieszenie od zera do 100 km/h mamy obecnie w okolicach 4,5 sekundy. Maksymalna prędkość to 203 km/h. To co myślę, może być interesujące, zwłaszcza w kwestii elektrycznych motocykli to jest 40 km zasięgu w przypadku jazdy torowej, czyli takich maksymalnych osiągów. To jest dystans, który pokonujemy właśnie w wyścigu na zawodach - mówi Piotr Minta, lider projektu.

Na zawodach pojazdów elektrycznych "Motostudent" w Hiszpanii, które rozpoczną się 11 października, zespół Politechniki Wrocławskiej będzie walczył z niemal 50 drużynami z całego świata - podano.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Ten motocykl powstał typowo pod zawody. Bateria została zaprojektowana tak, aby ukończyć ten wyścig z niewielkim zapasem mocy. Pracowaliśmy nad tym projektem 2 lata i przewinęło się tak naprawdę przez ten projekt około 100 studentów. Mamy w naszym zespole 7 działów i każdy dział po prostu ma rozdysponowane osobne części, które razem składają się w całość - tłumaczy Michał Lentner lider zespołu.

Dotychczas studenci z projektu LEM (Lekki Motocykl Elektryczny) zbudowali osiem pojazdów w tym m.in. do przewozu jedzenia, motocykl dla policji oraz kilka wersji motocykli terenowych - przekazała uczelnia.