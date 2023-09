"Nie śpij, bo Cię przegłosują"! Na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu stanął 3-metrowy budzik, który odmierza czas do wyborów. Instalacja od kilkunastu dni podróżuje po największych miastach Polski i przypomina przechodniom o wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października.

We Wrocławiu stanął budzik, który odmierza czas do wyborów / Urząd Miasta Wrocławia /

Po Gdańsku, Warszawie i Poznaniu przyszedł czas na Wrocław.

Ogromny budzik przez najbliższe trzy dni pozostanie w stolicy Dolnego Śląska, skąd wyruszy do kolejnego miasta. Na tym jednak nie koniec, bo tuż obok budzika stanął mobilny punkt Centrum Obsługi Mieszkańca, w którym można dopisać się do rejestru wyborców.

Oddanie głosu w wyborach parlamentarnych jest niezwykle ważne. To wielki przywilej, ale tak to czuję i obowiązek obywatelski - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Cała procedura dopisania się do rejestru w mobilnym punkcie zajmuje tylko kilka minut i jest w pełni bezpieczna. Oddelegowani pracownicy Urzędu Miejskiego pomagają w wypełnieniu wniosku i służą niezbędnymi informacjami, jakie należy poznać, aby oddać ważny głos w wyborach.

We wniosku o dopisanie do rejestru wyborców należy wpisać imię i nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów. Dzięki temu urzędnicy znajdą odpowiednią komisję obwodową oraz najbliższy punkt wyborczy, w którym pełnoprawnie osoba odda swój głos.

Oczywiście dopisać się do rejestru można także w czterech Centrach Obsługi Mieszkańca (ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, al. M Kromera 44, ul. Legnicka 58 CH Magnolia).

Na ten moment już 15 tysięcy osób dopisało się do spisu wyborców we Wrocławiu, a pozostało jeszcze 2 tygodnie. Tendencja jest bardzo dobra i mamy nadzieję, że ta liczba znacząco się powiększy dzięki uruchomieniu mobilnego punktu. Należy jednak pamiętać, że dopisanie spisu wyborców jest możliwe tylko do 12 października włącznie - przypomina dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM Wrocławia Bożena Bronowicka.

Wizyta w Centrum Obsługi Mieszkańca nie jest jednak jedyną możliwością. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć również elektronicznie za pomocą strony internetowej, udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

W COM-ach można także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem wyborcy mogą się zgłosić do każdej obwodowej komisji wyborczej (w Polsce, za granicą, a nawet na polskim statku morskim) i oddać swój głos.

Według aktualnych statystyk liczba osób uprawnionych do głosowania we Wrocławiu wynosi około 500 tysięcy osób. MPWiK wylicza natomiast, że aktualna liczba mieszkańców na podstawie poboru wody to około 870 tysięcy.

Wszystkie niezbędne informacje na ten temat są dostępne także na stronie Wrocław.pl pod linkiem https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wybory-2023.