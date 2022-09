Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2022 potrwa od piątku do niedzieli. To jedna z największych imprez we Wrocławiu, skierowana do najmłodszych mieszkańców miasta. W programie: parada, gra miejska, spektakle i silent disco.

/ UM Wrocław / Materiały prasowe Głównym miejscem festiwalu jest tradycyjnie Ogród Staromiejski.Wydarzenie rozpoczęło się od trzech konkursów dla szkół i przedszkoli. Na terenie ogrodu znalazła się między innymi Krasnalową Strefa ZOO czy Plenerowe Ekowarsztaty. Wieczorem, w piątek o godzinie 20.00 na wrocławskim Rynku odbędzie się koncert Kamila Bednarka. W sobotę Wrocławski Festiwal Krasnoludków rozkręca się na całego - informują organizatorzy. W programie premierowe bajki o wrocławskich krasnoludkach, w Mediatece turniej gier planszowych o Puchar Krasnoludka, pojawią się też namioty z masą atrakcji dla starszych i młodszych krasnali. W planach jest też rodzinna gra miejska "Krasnale i zagrożone gatunki zwierząt” a także występ Teatru Avatar oraz Krasnalowe Silent Disco pod gołym niebem. Niedziela to dzień, w którym festiwal krasnoludków przenosi się z warsztatami do Muzeum Etnograficznego i Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego. Będzie też spacer śladami wrocławskich krasnoludków organizowany przez Muzeum Miejskie we Wrocławiu. Wieczorem na zaproszenie krasnoludków, aktorka Edyta Jungowska przeczyta bajki przy ognisku w Arsenale Miejskim. Szczegółowy program festiwalu znajdziesz tutaj>>>>>>

